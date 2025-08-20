Tunisie: Médecine nucléaire - Le pays prépare l'ouverture de nouveaux services dans quatre hôpitaux

Le ministère de la Santé prévoit d'ouvrir de nouveaux services de médecine nucléaire dans les hôpitaux Abdel Rahman Mami à Ariana, Jendouba, Kairouan et Monastir d'ici deux ans, afin de rapprocher les soins des citoyens et de réduire la pression sur les services existants de Tunis, Sousse et Sfax, a annoncé la Dre Marwa Somai, assistante hospitalo-universitaire au service de médecine nucléaire de l'hôpital Salah Aziz.

Lors de son intervention dans l'émission « Votre santé vaut plus » de l'Agence Tunis Afrique Presse, Marwa Somai a précisé que ces projets étaient planifiés depuis plusieurs années. L'Association tunisienne de médecine nucléaire a rencontré récemment le ministre de la Santé pour demander la mise en oeuvre officielle des projets, l'augmentation de la production de substances radioactives pour le PET scan et le renforcement du nombre de spécialistes en médecine nucléaire. La rencontre a été qualifiée de « positive ».

Ces nouveaux services permettront de réduire les délais d'attente des patients et de répondre à la demande croissante dans ce domaine, qui combine diagnostic et traitement. La médecine nucléaire, introduite en Tunisie dans les années 1970, se distingue par la précision de ses diagnostics et sa capacité à orienter vers le traitement le plus adapté.

D'ici fin 2025, le diagnostic des tumeurs prostatiques sera renforcé par l'utilisation de la substance radioactive PSMA S-18, produite localement. Elle permettra de cibler directement les cellules cancéreuses et, à terme, d'allier diagnostic et traitement avec des substances différentes, précise la Dre Soumaya. Le PET scan, utilisé depuis 2019 dans le secteur public, offre une détection précise des tumeurs, même de petite taille, et sera prochainement disponible à l'hôpital militaire de Tunis.

La médecine nucléaire est également utilisée pour certaines maladies neurologiques comme l'épilepsie et Alzheimer, ainsi que pour les maladies inflammatoires et cardiaques. Selon la Dre Soumaya, les doses injectées à des fins diagnostiques sont très faibles et ne présentent aucun risque pour les patients, tout en respectant des règles strictes de sécurité pour le personnel médical.

Fondée en 2008, l'Association tunisienne de médecine nucléaire vise à promouvoir cette spécialité, renforcer la formation continue des médecins, pharmaciens et techniciens, et organiser des conférences scientifiques en Tunisie et à l'international, en collaboration avec d'autres associations médicales.