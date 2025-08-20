Algérie: Skikda - Projection du film historique sur la vie et le parcours du Martyr Zighoud Youcef

SKIKDA — Le long métrage "Zighoud Youcef", retraçant la vie et le combat de ce héros, architecte des attaques du 20 août 1955, a été projeté mardi en soirée à Skikda en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, dans le cadre célébration officielle de la journée nationale du Moudjahid marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956).

Le ministre a indiqué, dans une déclaration à la presse à l'issue de la projection, que les oeuvres devant être produites à l'avenir "ne se limiteront pas seulement aux longs métrages biographiques, mais comprendront également des documentaires réalisés en haute définition, selon les procédés les plus récents, ainsi que des productions ciblant les jeunes de sorte que le message puisse parvenir les différents segments de la société".

M. Rebiga a ajouté que ces initiatives "interviennent en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui insiste sur l'importance d'une documentation complète et précise de tous les aspects de la glorieuse Révolution, des étapes qui l'ont précédée et de tous les événements qui l'ont marquée, d'autant que l'histoire de l'Algérie est riche en actes héroïques et en stations déterminantes".

M. Rebiga a estimé que le film consacré à Zighoud Youcef, une "grande et emblématique figure révolutionnaire", permet "de faire ressurgir dans la mémoire l'humanité de ce héros, son patriotisme et celui de tous ceux, Martyrs et Moudjahidine, qui se sont sacrifiés pour cette patrie".

Evoquant la célébration de la journée nationale du Moudjahid, le ministre a déclaré : "nous sommes fiers des valeurs nationales que nous voulons consolider davantage à travers ces étapes décisives et historiques du long combat pour la liberté".