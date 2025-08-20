Algérie: Lancement à Alger de la 11ème édition du programme de l'Inchad 'Hadi Al-Arwah'

ALGER — La 11ème édition du concours "Hadi Al-Arwah" a été lancée mardi soir au Centre culturel de Djamâa El Djazaïr, avec la participation de de huit concurrents issus des différentes wilayas, qualifiés pour la compétition ainsi que des mounchidine, invités de huit pays frères.

Le "prime" de cette compétition intitulée "Hadi El Qur'an" , organisée par la Chaîne du Saint Coran de la Télévision algérienne, a été marquée la présentation de chants et madih religieux.

Au cours de la soirée, quatre concurrents ont interprété des madih empreints de louanges à Dieu et d'adoration au prophète Mohamed (QSSL), devant un jury qui les a évalués selon des critères bien définis.

Des mounchidine venus d'Egypte, de Palestine, du Sahara occidental et du Sénégal ont également enchanté le public avec une sélection de chants religieux.

Selon un communiqué des organisateurs, cette édition se distingue des précédentes par son caractère international, arabe, et africain. Aussi, les huit concurrents s'affronteront au cours de trois "prime" pour remporter les prix de cette édition.

La compétition se poursuivra avec le deuxième "prime" le 26 août courant tandis que la soirée finale, prévue le 30 août, verra la remise des prix aux trois lauréats, ainsi qu'un hommage au mounchidine invités de cette édition.