Algérie: Expo Osaka 2025 - Lancement des 'Journées de la philatélie' pour la promotion de la culture, du patrimoine et de l'identité algérienne

20 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Poste et des Télécommunications a lancé dans le cadre de sa participation à l'Exposition universelle "Expo-Osaka 2025", les "Journées de la philatélie", un évènement visant à faire connaitre la culture, le patrimoine et l'identité nationale, indique un communiqué du ministère.

Ces journées qui se poursuivront jusqu'au 23 août en cours connaitront "l'organisation d'une exposition philatélique présentant des épreuves de luxe en grand format, accompagnés de légendes en arabe et en anglais pour une sélection de timbres illustrant la richesse du patrimoine historique, culturel et immatériel de l'Algérie, à l'instar des timbres symbolisant les sites archéologiques et touristiques phares et les paysages naturels, outre les atouts socioéconomiques du pays, les événements saillants et les personnalités ayant marqué de leur empreinte la mémoire nationale", précise le communiqué.

Par ailleurs, les pavillons ouverts aux visiteurs des différentes nationalités ont exposé des collections de timbres émis par l'Algérie à l'occasion des salons philatéliques internationaux, et encore ceux reflétant son activité diplomatique au sein des instances et des fora régionaux et internationaux, outre d'autres timbres ancrant ses positions en faveur des causes légitimes des peuples".

Lors de cette période, un timbre commémoratif dédié à la participation de l'Algérie à cette manifestation sera émis et oblitéré "Premier jour", conclut le même communiqué.

