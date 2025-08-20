Afrique: Expo Osaka 2025 - Algérie Poste émet un timbre-poste commémoratif de la participation de l'Algérie à cet évènement

ALGER — Algérie Poste a émis un timbre-poste commémoratif de la participation de l'Algérie à l'exposition universelle Expo-Osaka 2025 au Japon, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

La cérémonie de dévoilement de ce timbre-poste "a été organisée au pavillon de l'Algérie, sous la supervision du Commissaire de la participation de l'Algérie à l'Exposition universelle, M. Abdallah Bouguendoura", précise-t-on de même source.

Pour rappel, cette manifestation s'inscrit dans le cadre des Journées de la philatélie organisées par le ministère de la Poste et des Télécommunications lors de cette exposition.