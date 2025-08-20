Afrique: A Kinshasa, des conférences, des expos et un film pour célébrer la femme africaine

communiqué de presse

Du 13 au 14 août 2025, le mouvement féministe Biso Basi Telema, en partenariat avec la section Genre de la MONUSCO, a organisé une série d'activités à Kinshasa pour célébrer la Journée de la femme africaine. Cette rencontre a rassemblé des femmes travaillant dans plusieurs secteurs d'activités. Elles ont discuté de leur rôle dans le retour et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo (RDC).

Des conférences, des expositions ainsi que la projection du film Woman King ont marqué ces deux jours d'activités au cours desquelles les participantes ont exploré des modèles de leadership féminin. Elles ont émis le voeu de faire bouger les choses, même dans un contexte sécuritaire instable, notamment dans l'est du pays. « Nous nous sommes réunies pour honorer la lutte et le combat de la femme africaine et plus particulièrement celle de la RDC », a déclaré la coordinatrice du mouvement Elsie Lotendo.

L'événement a également mis en lumière des talents féminins à travers une exposition d'oeuvres d'art, de bijoux, de vêtements et d'objets artisanaux. Ces créations ont été réalisées par des femmes, accompagnées d'hommes engagés dans la promotion de la masculinité positive. Des produits fabriqués par des détenus des prisons de Ndolo et Makala, ainsi que par des personnes vivant avec handicap, ont été exposés pour mettre en avant leur potentiel de création.

« Nous voulions que toutes les femmes comprennent leur rôle en tant que médiatrices de paix en RDC. Les hommes accompagnent également les femmes, car nous ne voulons pas oublier la notion de masculinité positive », a souligné Anesilina Carvalho, chargée de la participation politique des femmes au sein de la section Genre de la MONUSCO.

Parmi les exposants, Valentine Kikandi, présidente de l'Association des personnes vivant avec handicap. Elle a exprimé sa fierté de voir ses créations ainsi mises en valeur : « Grâce à mon talent, j'ai pu arriver à la MONUSCO, car les personnes vulnérables ont aussi un rôle essentiel dans la société ». Elle a fait savoir que sa participation à cet événement est une occasion de démontrer que l'inclusion et la valorisation des talents, quelles que soient les conditions de vie, sont des leviers puissants pour construire une paix durable et promouvoir l'égalité.

Excellent Ngweche, jeune libraire, a défendu le rôle de la littérature dans l'évolution des mentalités et l'émancipation des esprits. Dans la littérature, les femmes trouvent des modèles qui peuvent les inspirer. Elles y trouvent aussi les éléments de compréhension d'un monde en constante évolution. « Ce sont des activités très importantes qui devraient se multiplier. Madame Livre, par exemple, utilise sa passion pour la lecture comme un outil de transformation sociale », a noté M. Ngweche, saluant l'initiative.

En favorisant l'accès aux livres et à la culture, des initiatives comme celles de « Madame Livre » contribuent à éveiller les consciences, à encourager l'engagement citoyen et à bâtir une société plus équitable et inclusive. Le soutien de la MONUSCO à cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.

En appuyant des activités qui valorisent le rôle des femmes dans la consolidation de la paix, la MONUSCO contribue à renforcer leur participation active dans les processus de décision, de médiation et de reconstruction. Ces espaces d'expression et de valorisation des talents féminins permettent non seulement de reconnaître leur potentiel, mais aussi de créer des dynamiques où les femmes, aux côtés des hommes, deviennent des actrices incontournables du changement et de la stabilité en RDC. « Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons faire taire les armes et ramener la paix en RDC », a conclu Elsie Lotendo.