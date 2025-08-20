Ethiopie: Amnesty dénonce une réforme qui risque de «réduire à néant l'espace civique»

À moins d'un an des élections législatives, Amnesty International tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié lundi 18 août, l'ONG estime que le projet de réforme de la loi sur les organisations de la société civile risque de « réduire à néant l'espace civique » dans le deuxième pays le plus peuplé du continent avec quelque 130 millions d'habitants.

Selon Amnesty, ce projet d'amendement, porté par le ministère de la Justice, a été préparé « dans le plus grand secret » en Éthiopie. L'ONG dit s'appuyer sur des informations provenant de sources fiables. La loi actuellement en vigueur, adoptée en 2019 peu après l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, avait pourtant été saluée comme une avancée historique : elle offrait un environnement plus favorable aux organisations civiles et instaurait l'Autorité fédérale des organisations de la société civile (Acso), une instance indépendante censée réguler et protéger l'espace civique.

Le coeur du projet de réforme concerne la composition du conseil d'administration de l'Acso. Celui-ci est aujourd'hui composé de sept représentants de la société civile et quatre du gouvernement. Avec les amendements proposés, il ne compterait plus que sept membres au total, dont cinq nommés directement par le gouvernement, y compris le président. Son adoption « constituerait un recul important pour la promotion et la protection des droits humains dans le pays » car il entraînerait « un manque structurel d'indépendance » de l'Asco, s'est alarmé Amnesty.

L'actuel Premier ministre Abiy Ahmed, arrivé au pouvoir en 2018, avait d'abord incarné l'espoir d'un renouveau démocratique. Il s'était engagé à respecter les droits humains, à garantir la liberté d'expression et à abroger plusieurs lois répressives. Ces réformes lui avaient valu le prix Nobel de la paix en 2019.

Mais dès 2020, la guerre du Tigré a marqué un tournant. Les autorités ont progressivement restreint les libertés publiques. Ces derniers mois, plusieurs ONG ont été suspendues et des journalistes arrêtés. Reporters sans frontières classe aujourd'hui l'Éthiopie 145e sur 180 pays pour la liberté de la presse.

Sollicitée par l'AFP, la porte-parole du Premier ministre, Billene Seyoum, n'a pas réagi.