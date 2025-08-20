Guinée: Dubréka - Au moins un mort et des dégâts matériels dans un glissement de terrain

Les pluies qui se sont abattues ces dernières 24 heures sur le grand Conakry ont provoqué un glissement de terrain meurtrier à Simbaya, secteur relevant de la commune urbaine de Dubréka, dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 août 2025, apprend-on d'une source locale.

Aux dires de notre informateur, une adolescente de 11 ans du nom de Bintou Kaba est la victime de ce glissement de terrain. Aux dernières nouvelles, des équipes de secours s'activent sur le terrain à la recherche d'éventuelles victimes.

Des mesures sont annoncées par les autorités pour accompagner les personnes touchées.