Guinée: Obsèques du Journaliste Daouda Taban Sylla - Le président Doumbouya pose un acte fort en faveur de la famille du défunt

Décédé le 15 août dernier des suites de maladie à Tunis, Daouda Taban Sylla, journaliste à la Radiotélévision guinéenne (RTG) va rejoindre sa dernière demeure ce mercredi 20 août 2025 à Taban, son village natal dans la préfecture de Dubréka.

À l'occasion d'un dernier hommage, le Général Amara Camara, porte-parole de la présidence de la République a annoncé une bonne nouvelle pour la famille du défunt.

Aux dires du Général Amara, le Président Mamadi Doumbouya a offert une maison à la veuve de Daouda Taban Sylla et à ses enfants orphelins. Mais aussi la prise en charge de leurs études.

Il a par ailleurs, élevé le défunt à titre exceptionnel au grade de l'Ordre national du mérite.