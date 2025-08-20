Guinée: Obsèques du Journaliste Daouda Taban Sylla - Le président Doumbouya pose un acte fort en faveur de la famille du défunt

20 Août 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Décédé le 15 août dernier des suites de maladie à Tunis, Daouda Taban Sylla, journaliste à la Radiotélévision guinéenne (RTG) va rejoindre sa dernière demeure ce mercredi 20 août 2025 à Taban, son village natal dans la préfecture de Dubréka.

À l'occasion d'un dernier hommage, le Général Amara Camara, porte-parole de la présidence de la République a annoncé une bonne nouvelle pour la famille du défunt.

Aux dires du Général Amara, le Président Mamadi Doumbouya a offert une maison à la veuve de Daouda Taban Sylla et à ses enfants orphelins. Mais aussi la prise en charge de leurs études.

Il a par ailleurs, élevé le défunt à titre exceptionnel au grade de l'Ordre national du mérite.

Lire l'article original sur Aminata.com.

