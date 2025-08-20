Guinée: Un dernier hommage rendu à feu Daouda Taban Sylla

20 Août 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Bah Mamadou Baïlo

Un dernier hommage a été rendu ce mercredi 20 août 2025 à feu Daouda Taban Sylla, Journaliste-Reporter à la Radio Diffusion Télévision Guinéenne (RTG), décédé le vendredi, 15 août dernier à Tunis (Tunisie) des suites de maladie.

Famille, proches, collaborateurs et confrères journalistes se sont fortement mobilisés ce matin à l'hôpital sino-guinéen de Kipé pour lui rendre un dernier hommage.

Étaient présents sur les lieux: le ministre secrétaire général de la Présidence, Amara Camara et le ministre de l'information et de la communication, Fana Soumah.

Le courage et la détermination de ce défunt dans son travail ont marqué des esprits dans le paysage médiatique guinéen.

