Sénégal: Budget 2026 - Le ministère des Finances partage les grandes orientations

20 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Demba DIENG

Le ministère des Finances et du Budget a organisé ce mercredi 20 août 2025, un atelier de partage de la Lettre Circulaire portant préparation du projet de loi de finances pour l'année 2026. La session s'inscrit dans le cadre de la préparation du projet de budget 2026 et fait suite aux conférences de cadrage budgétaire 2026-2028.

L'enjeu est de mettre en avant, les orientations générales de la politique budgétaire, les dispositions pour l'élaboration des Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2026-2028 et des Projets Annuels de Performance (PAP) 2026, ainsi que les mesures phares inscrites dans le Plan de redressement 2025-2028.

Pour l'année 2026, la politique budgétaire destinée à redresser durablement les finances publiques s'articulera autour des axes tels que l'adoption d'une politique fiscale innovante, efficace, efficiente, équitable et transparente ; la poursuite de la politique d'assainissement des finances publiques avec la consolidation budgétaire à court terme.

Sans oublier la gestion active et rigoureuse de la dette publique; la prise en compte, à leur niveau requis, des projets prioritaires et structurants de l'Agenda, dans les allocations budgétaires sectorielles. A cet effet, un chantier de révision des projets d'investissement public sera engagé avec les ministères et les autres structures en charge du suivi de la mise en œuvre de l'Agenda suivant un calendrier détaillé qui sera communiqué.

Le Gouvernement mettra également l'accent sur la réforme des finances publiques locales pour améliorer la mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales ; ainsi que l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des dépenses d'investissement avec une meilleure prise en compte de la dimension climatique à toutes les étapes.

L'autre politique clé est le renforcement de l'économie réelle et du secteur privé. Les travaux ont été présidés par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Selon lui, la circulaire budgétaire précise les orientations générales de la politique budgétaire de l'État et s'inscrit dans la démarche de discipline budgétaire et de transparence.

En adéquation avec le Plan de redressement économique lancé le 1er août dernier, l'argentier de l'État a souligné que le Gouvernement renforcera les outils de transparence et de lutte contre la corruption. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources financières, a dit Cheik Diba, des efforts seront déployés pour une exploitation optimale du potentiel afin de stimuler la croissance et le développement économique et inclusif dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz.

