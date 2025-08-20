Sénégal: Fleuve Gambie - Le niveau d'eau en hausse à Mako et Gouloumbou

20 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou DIOP (Correspondant)

La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée ce mercredi 20 août par une hausse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Mako et Gouloumbou et une baisse au niveau de celui de Kédougou et Simenti.

D'après le bulletin hydrologique et la note d'information sur le fleuve Gambie émis ce 20 août par la brigade des ressources en eau de Tambacounda/Kédougou établie à Tambacounda, cette hausse se matérialise par une hausse de 24 cm à Mako et de 38 cm à Gouloumbou.

« Au niveau de la station de Mako, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 4,34 m contre 4,10 m le 19 août. Au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 7,39 m contre 7,01 m le 19 août 2025 à 08 h 00. A Kédougou, la hauteur d'eau notée ce mercredi matin à 08 h 00 est de 4,88 m contre 5,13 m le 19 août 2025 à 08 h 00. Au niveau de Simenti, la hauteur d'eau notée le même jour à 08 h 00 est de 08 m contre 8,60 m le 19 août » renseigne le bulletin.

