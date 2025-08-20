Congo-Brazzaville: Valeur ajoutée

Les récentes études démontrent que les équipes de football sont devenues des entreprises réalisant leurs propres chiffres d'affaires grâce à la billetterie, aux droits télé et au sponsoring.

Les clubs congolais, en ce qui les concerne, peinent à emboiter le pas. Conséquences : ils ne participent que très épisodiquement à la phase de groupes des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football.

Nos clubs d'élites, qui manquent de subvention de l'Etat et de sponsors susceptibles de leur apporter un financement additionnel, éprouvent à l'heure actuelle toutes les peines du monde à attirer d'éventuels partenaires. Le défi à relever est grand, d'autant plus qu'un club sponsorisé acquiert les moyens de se professionnaliser et d'accroître sa visibilité. Dans ces conditions, une meilleure organisation s'impose.

Et le partenariat gagnant-gagnant qu'a initié une société de la téléphonie mobile de la place a jailli comme un point d'eau au beau milieu du désert puisqu'il apporte un début de solution à ce handicap. Par la création d'une Sim spéciale dédiée aux équipes, les Diables noirs et l'Etoile du Congo sont les premiers clubs à vivre cette expérience pour le moins novatrice. Le but étant de permettre aux supporters et sympathisants de participer au financement de leur équipe à travers de simples appels téléphoniques. Attendu que, pour toute consommation, un pourcentage devrait être reversé dans la caisse de leur équipe.

Mieux vaut tard que jamais ! Si les clauses du contrat sont respectées, elles apporteront à coup sûr une valeur ajoutée dans les finances des clubs avec lesquels le partenariat est signé. A leur tour, les équipes élèveront le curseur de leurs ambitions pour transformer leurs faiblesses en forces. Et si les autres suivaient ce challenge, le niveau du championnat national serait sans aucun doute relevé.