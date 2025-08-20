Congo-Brazzaville: Faune - Des réseaux de trafiquants d'animaux protégés démantelés

Le rapport à mi-parcours du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage (Palf) rendu public, le 20 août à Brazzaville, affirme que neuf trafiquants de produits de faune ont été jugés et condamnés courant janvier-juillet 2025 ainsi que des réseaux de trafiquants d'animaux sauvages protégés ont été démantelés.

En rapport avec ce bilan, l'organisation non gouvernementale réaffirme que la lutte contre la criminalité faunique se poursuit sur toute l'étendue du territoire national en cette année 2025.

Ces malfrats fauniques avaient été interpellés au cours de quatre opérations dans plusieurs localités du pays, à savoir Dolisie dans le département du Niari, Owando dans la Cuvette et Impfondo dans la Likouala. La plupart de ces trafiquants ont été interpellés en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation des trophées d'espèces animales intégralement protégées.

Les opérations ont été menées conjointement par les éléments de la gendarmerie nationale et les agents du ministère de l'Économie forestière, précisément par les services des Eaux et Forêts. A côté de ces deux entités administratives de l'État, on note l'assistance technique du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage (Palf).

Le Palf rassure que la lutte contre la délinquance faunique a bénéficié aussi de l'accompagnement des médias de la place qui jouent un rôle important dans la sensibilisation de la population congolaise. Ainsi donc, plusieurs communications ont été publiées en vue de dissuader toutes ces personnes qui tenteraient d'oeuvrer dans ces activités prohibées par la loi.

Des réseaux démantelés

Plusieurs réseaux de trafiquants d'animaux sauvages protégés ont été démantelés grâce aux actions conduites par des autorités compétentes, ce, pour l'application effective de la loi N°37-2008 du 28 novembre 2008 portant sur la faune et les aires protégées en République du Congo. Parmi les produits fauniques saisis en grande quantité pendant cette période figurent des peaux de panthère, des écailles de pangolin géant et des ivoires d'éléphant.

Selon ce rapport, huit personnes ont été placées derrière les barreaux dont cinq condamnés à la prison ferme. Ces résultats ont été réalisés grâce à l'engagement de la justice qui n'est pas restée en marge de cette lutte pour la préservation de ces espèces en voie de disparition au profit des générations présentes et futures.

Le Congo, pays avant-gardiste en matière de préservation de la nature, est bien conscient du danger de la diminution de certaines espèces animalières protégées sur son territoire. Par conséquent, le pays reste vigilant et sanctionne ceux qui vont à l'encontre de la loi sur la protection de la faune sauvage. Par ailleurs, le Palf de son côté poursuit son objectif, qui consiste à appuyer techniquement la République du Congo dans la lutte contre la délinquance faunique.