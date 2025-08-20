Congo-Kinshasa: ARTs martiaux - Les fédérations de close combat, de kyuksul et de tonfa organisent conjointement leur championnat

Dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du ministère des Sports ainsi que de leurs chronogrammes respectifs, les fédérations congolaises de close combat et disciplines associées (Fécoclose-Da), de kyuksul ( Fécokyuk), de tonfa ( Fécoto), accompagnées de l'amicale congolaise de Nihon Taijutsu, ont relevé l'un des défis majeurs de la saison, l'organisation des championnats nationaux.

La tenue de ces championnats qui se sont déroulés conjointement, le 17 août, au gymnase du stade Michel-d'Ornano a permis aux dirigeants de ces organisations sportives de réaliser leur promesse. A travers quatre tatamis répartis sur l'aire de jeu, les athlètes se sont affrontés, selon leurs disciplines respectives, afin de chercher une place sur le podium.

Devant un public venu nombreux pour assister à la phase finale de ces championnats, les spectacles et la découverte des talents étaient au rendez-vous. A en croire les organisateurs, le déroulement de ces compétitions traduit l'intensification de la solidarité, la cohésion et la solidarité interfédérale.

Plusieurs présidents des fédérations et associations sportives nationales sœurs ont été conviés à ce grand événement sportif dominical. Tout a commencé par le défilé des athlètes de différents clubs retenus pour ces phases finales, à l'ouverture de la cérémonie, ensuite les allocutions d'usage prononcées tour à tour par les officiels. Juste après, l'assistance a eu droit au déroulement et la supervision des épreuves pratiques et techniques de manière simultanée.

Au terme de la compilation et la publication des résultats, discipline par discipline, les meilleurs athlètes ont reçu des distinctions (attestations de participation, diplômes, médailles, trophées...). Quelques officiels ont été également honorés.