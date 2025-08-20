Congo-Brazzaville: Médias - L'UPPC plaide pour l'opérationnalisation du Fonds d'appui à la presse

Dans un communiqué de presse publié le 18 août à Brazzaville, l'Union des professionnels de la presse du Congo (UPPC) se félicite de la nomination de Médard Milandou Nsonga en qualité du président du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC).

L'UPPC exhorte le président du CSLC à relever les défis qui entravent le développement des médias congolais. Cette organisation de la société civile a saisi l'occasion pour réitérer son partenariat avec le CSLC, organe de régulation de la presse congolaise. Selon l'UPPC, les médias congolais traversent une période pénible nécessitant une franche collaboration et l'adhésion de tous les acteurs de ce secteur en vue de redonner de la dignité aux professionnels de l'information et de la communication pour qu'ils produisent une information de qualité.

Parmi les nombreux défis auxquels fait face la presse congolaise figurent la mise en oeuvre des recommandations des assises de la presse congolaise tenues à Brazzaville en 2018, l'opérationnalisation du Fonds d'appui aux organes de presse (FAOP) créé par le gouvernement dans la loi de finances de 2025 et abondé à hauteur de 600 millions FCFA ; pour éviter qu'après l'échec de la Redevance audio-visuelle, le FAOP subisse le même sort.

L'UPPC regroupe une vingtaine d'organisations qui oeuvrent dans le secteur des médias. Outre la consolidation de l'esprit de corps, l'entraide et la solidarité pour la défense de l'exercice de la profession, l'UPPC contribue à l'assainissement de l'environnement médiatique afin de créer les conditions de l'exercice libre de la profession et l'amélioration de la qualité de l'information.