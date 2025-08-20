Afrique: Chan 2024 - Le Congo absent des quarts de finale

La phase de groupes du Championnat d'Afrique des nations (Chan) 2024 s'est achevée le 19 août. Dans le lot des déceptions, la défaite des Diables rouges 0-2 face aux Super Eagles du Nigeria lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Le Congo termine dernier du groupe D avec deux points derrière le Soudan et le Sénégal qualifiés avec cinq points et le Nigeria trois points. Place désormais à la première phase à élimination directe dont les affiches de quarts de finale dévoilées prévoient des rencontres de haute facture. Le sort du Kenya et de Madagascar va se décider très vite puisque ce sont les deux sélections qui ouvrent le bal le 22 août. En deuxième explication, la Tanzanie, l'autre pays organisateur, va défier le Maroc, l'un des doubles vainqueurs du tournoi resté en course après l'élimination des Léopards de la République démocratique du Congo.

Le 23 août, l'Ouganda croisera le Sénégal avant Soudan-Algérie. C'est pour la deuxième fois consécutive que les Diables rouges ne disputeront pas les quarts de finale. Lors du Chan 2022 en Algérie, le Congo était éliminé après deux matches (défaite contre le Cameroun et nul contre le Niger) dans une poule à trois. Par rapport au contexte, il n'y a pas à rougir. Sans compétition dans les jambes depuis plusieurs mois, les Diables rouges ont d'abord été héroïques en réussissant à entretenir le suspense jusqu'au terme de la troisième journée de la phase de poules. Mais la calebasse cassée au seuil de la porte lors de la défaite concédée face au Nigeria 2-0 a annihilé les efforts.

Le sort du Congo dépendait à la fois de lui-même et de l'autre confrontation qui mettait aux prises le Soudan au Sénégal. Le Nigeria jouant pour son honneur, la pression était sur les épaules des Diables rouges, d'autant plus qu'après les deux matches nuls concédés, seule une victoire de plus d'un but devrait les mettre à l'abri de tous les calculs et assurer une qualification pour le tour suivant. Ce défi n'a pas été relévé puisque les Congolais ont offert au Nigeria leurs premiers buts et leur première victoire en s'inclinant 0-2. Anas Yusuf (56e ) et Alimi (93e minutes) ont douché les espoirs des Diables rouges. Quel gâchis !

Le manque de compétition est la principale cause de l'élimination du Congo au premier tour. Les Diables rouges n'ont pas eu une préparation digne d'un tournoi de grande envergure comme le Chan. Comme la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle dispose, les joueurs congolais ont tout donné avant d'être rattrapés physiquement lors du dernier match contre le Nigeria.

Le Congo aura des regrets à nourrir en commençant par le match contre le Soudan où ils auraient pu l'emporter n'eût été le but refusé pour une faute de main. Le but concédé à la 85e minute contre le Sénégal alors que la victoire lui tendait déjà les bras a contribué à l'élimination des Diables rouges sans compter les autres aspects de concentration. Mais valorisation des primes octroyées aux joueurs après efforts fournis lors des deux premiers matches soldés par des résultats d'un but partout n'a pas été à la hauteur des attentes. En pareille circonstance, les dirigeants doivent trouver des ressources pour élever le niveau de concentration des athlètes.

Les Diables rouges quittent le Chan sans pourtant être ridicules. Le positif dans ce parcours ne manque pas. C'est l'aspect sur lequel l'on doit s'appuyer pour préparer les prochaines échéances. Dans le sport de haut niveau la moindre erreur de concentration se paie cash. Et les Diables rouges l'ont bien payé.