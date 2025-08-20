Afrique: CHAN 2024 - Le tableau des quarts de finale est connu

Le rideau est tombé sur la phase de groupes du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024, disputée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Pour la première fois dans l'histoire, une épreuve de la CAF est coorganisée par trois pays. La présence des hôtes au stade des matches à élimination directe promet de nouvelles ambiances exceptionnelles, dans la lignée des fortes affluences enregistrées tout au long du premier tour.

Le Kenya a terminé en tête du Groupe A et sera accompagné en quart de finale par le Maroc, deuxième. Dans le Groupe B, la Tanzanie a pris la première place tandis que Madagascar a validé son billet grâce à une belle combativité.

Dans le Groupe C, l'Ouganda a fait la joie de son public en terminant leader, devant l'Algérie qui a également décroché sa qualification. Enfin, le Groupe D a souri au Soudan, qui s'est assuré la première place, et au Sénégal, qui complète le tableau des huit meilleures équipes.

Les regards se tournent désormais vers les quarts de finale prévus les vendredi 22 et samedi 23 août 2025.

À Nairobi, le Kenya affrontera Madagascar au Moi Sports Centre Kasarani.

Dans la foulée, à Dar es Salaam, la Tanzanie croisera le Maroc au Benjamin Mkapa Stadium.

Le lendemain à Zanzibar, le Soudan défiera l'Algérie à l'Amaan Stadium.

Enfin, l'Ouganda se mesurera au Sénégal au Mandela National Stadium de Kampala pour conclure ce tour palpitant.

Les vainqueurs se retrouveront en demi-finales les 26 et 27 août, avant la grande finale prévue le samedi 30 août 2025.

Programme des quarts de finale

Vendredi 22 août 2025

17h00 - Kenya - Madagascar - Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi

20h00 - Tanzanie - Maroc - Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam

Samedi 23 août 2025

17h00 - Soudan - Algérie - Amaan Stadium, Zanzibar City

20h00 - Ouganda - Sénégal - Mandela National Stadium, Kampala