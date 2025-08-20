Congo-Brazzaville: Ponton Awards 2025 - Les Ponténégrins méritants récompensés

La 6e édition de la soirée du mérite ponténégrin dénommée "Ponton Awards 2025" a rendu son verdict, le 17 août, au Rocher des âges, dans le 1er arrondissement, Emery Patrice-Lumumba, avec la distinction des différents lauréats.

Le trophée Ponton Awards est une cérémonie qui a pour but de mettre à l'honneur et de récompenser les personnes physiques et morales qui évoluent à Pointe-Noire et qui s'illustrent au cours de l'année dans différentes catégories, à savoir Excellence entrepreneuriat avec en exergue une action sur les idées novatrices, l'impact social et la passion; Engagement jeunesse en mettant en avant l'implication dans l'orientation et la participation au développement; Excellence sport (idées novatrices, l'impact social et la passion); Modèle artistique, une catégorie qui rassemble plusieurs courants d'art dans sa globalité qui promeut l'influence positive, l'orientation éducative ainsi que la création.

« Des efforts conjugués, des actions menées tout au long de l'année, les différentes initiatives ne passeront pas inaperçues pour le comité d'organisation. Ponton Awards 2025 s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions avec cependant quelques ajustements et innovations introduits pour rendre encore le trophée plus beau avec la dénomination des catégories Urban Sport et Mathias Ngoumba.

Deux plateformes de votes sont dorénavant utilisées dont l'une à l'international et l'autre au niveau national. Nous continuerons à améliorer cet évènement singulier qui produit des valeurs plurielles », a dit Gildas Bakala, le président du comité d'organisation des Ponton Awards et manager de l'agence de communication Prescom Media, l'organisateur de l'évènement.

Pour Philippe Mboumba Madiela, conseiller socioculturel du maire de la ville de Pointe-Noire, « Quand une ville honore ses fils et filles méritants, elle écrit avec eux une belle page de son histoire. Ce moment n'est pas seulement une remise de distinctions, mais aussi un signal fort justifiant que Pointe-Noire valorise ses talents, qu'ils soient entrepreneurs, sportifs, artistes, éducateurs ou porteurs de projets ».

En remerciant le comité d'organisation qui s'évertue depuis six ans à honorer les Ponténégrins qui s'illustrent par le talent et le mérite dans la ville océane, mais aussi les candidats distingués et ceux qui n'ont pu l'être sans pour autant démérités, Me Philippe Gervie Bassintsa, avocate, présidente du jury, a dit : « Le mérite retrouve désormais ses lettres de noblesse dans notre belle ville océane ».

Apprécier préalablement les candidatures, retenir les candidats nominés et distingués les lauréats tels ont été les différentes étapes des trois membres du jury qui ont, aux côtés des membres du comité d'organisation, tranché en toute impartialité en s'appuyant uniquement sur les critères objectifs édictés par ce comité. Ainsi, sur les deux plateformes de votes, ont été recueillis en catégorie engagement jeunesse 225 votes, en catégorie excellence entrepreneuriat 1677 votes, en catégorie Urban Sport 1847 votes, en catégorie Modèle artistique 1278 votes.

Les distingués de la 6e édition des Ponton Awards 2025

Catégorie Engagement jeunesse : Laetitia François Yola, fondatrice de MS Dametis-Coach en gestion de projet-spécial dans la gestion comportementale

Catégorie Urban Sport : Institut de taekwondo Cristal Do

Catégorie Excellence entrepreneuriat : Lissolo 2.0. C'est un jeu de société culturel et éducatif conçu intégralement au Congo Brazzaville.

Catégorie Modèle artistique « Mathias Ngoumba » : Curtiss Marly You'la : promoteur de New Face Agency-Professeur de danse-Organisateur d'événements.

Les candidats distingués ont reçu en plus du trophée des bons d'achats offerts par les partenaires des Ponton Awards et des laptops

Le trophée Ponton Awards a également distingué la Société AGL comme partenaire de l'année. Elle bénéficie d'un espace publicitaire gratuit pendant un an à NTI Media, un des partenaires media de l'évènement. Le trophée de la reconnaissance a échu à l'artiste comédien Nkaba Ndoudi, récompensant l'immensité de son travail artistique et son impact dans la ville.