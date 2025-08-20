Congo-Kinshasa: La Belgique plaide pour une mobilisation européenne face à la crise à l'Est

Le vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement, Maxime Prévot, a été reçu le 19 août à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Accompagné de l'ambassadrice de Belgique en République démocratique du Congo (RDC), de l'envoyé spécial pour la région des Grands lacs, Marc Pecsteen, et de son conseiller Afrique, Thomas Stevens, M. Prévot effectue une tournée diplomatique et humanitaire dans quatre pays d'Afrique centrale et orientale. Au sortir d'un entretien de près de deux heures avec le chef de l'État congolais, le responsable belge a réaffirmé l'engagement ferme de son pays - et plus largement de l'Union européenne - à soutenir les efforts de paix menés par la RDC.

Maxime Prévot a insisté sur la nécessité de replacer la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC au coeur de l'agenda européen. Il a exprimé sa préoccupation face au contraste saisissant entre les engagements diplomatiques pris lors des initiatives de Washington et de Doha, et la réalité sanglante sur le terrain. « Malgré les efforts de dialogue en cours, les violences, les massacres et les viols persistent.

C'est un échec collectif qui ne peut être ignoré », a-t-il déploré. Il a également dénoncé l'attitude du M23, qui continue d'agir en puissance occupante dans les territoires qu'il contrôle, y installant une administration parallèle. « Cette situation est inacceptable », a-t-il martelé, appelant à une réponse coordonnée et déterminée de la communauté internationale.

Le chef de la diplomatie belge a souligné avec force la nécessité, pour la communauté internationale, de maintenir une mobilisation constante face à la situation dramatique dans l'Est de la RDC. Maxime Prévot a rappelé que la Belgique demeure un fervent défenseur des principes du droit international, notamment ceux relatifs à la souveraineté des États et à l'intégrité territoriale -- des principes aujourd'hui bafoués dans l'Est de la RDC.

Tout en reconnaissant l'importance des initiatives régionales et internationales en cours, il a plaidé pour une dynamique complémentaire à l'interne. À ses yeux, l'impulsion d'un dialogue national inclusif en RDC constitue une voie incontournable pour asseoir une paix durable. «Au-delà des efforts diplomatiques extérieurs, il est crucial que des signaux internes forts soient envoyés afin de raviver l'espoir et de renforcer la stabilité », a-t-il déclaré. Cette visite marque la deuxième mission officielle de Maxime Prévot en RDC en l'espace de quatre mois, preuve de l'intérêt stratégique et humanitaire que la Belgique accorde à la région.