Congo-Brazzaville: Djoué-Léfini - Des travaux d'assainissement lancés dans cinq localités

Les districts d'Odziba et Ngabé, ainsi que les villages Mpoumako, Inoni falaise et Inoni plateau bénéficient de travaux d'assainissement en Haute intensité de main-d'oeuvre (Himo), dans le cadre de l'exécution du projet Proclimat. Débutés depuis le 8 août, ces travaux mobilisent plus d'un millier d'ouvriers autour des infrastructures communautaires et des pistes des Zones agricoles protégées.

Les travaux d'assainissement Himo sont réalisés par l'ONG Niosi, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Prévus pour une durée de cinquante jours, ces Himo constituent l'une des composantes du Projet de création des activités économiques inclusives et résilientes au changement climatique (Proclimat), financé par la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour les paysages durables et résilients.

Le préfet du Djoué-Léfini, Léonidas Carel Mottom Mamoni, espère que ces travaux d'assainissement contribueront à améliorer les conditions de vie des habitants et à dynamiser les activités socio-économiques locales. « Le projet que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans une double dynamique : d'une part, il vise à améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité dans nos localités, et d'autre part, il participe à la lutte contre les effets du changement climatique, tout en créant des revenus pour les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes », a-t-il déclaré.

Pour les autorités locales comme pour les populations bénéficiaires, l'approche fondée sur la mobilisation de la main-d'oeuvre locale constitue un levier important pour un développement inclusif. En créant des emplois temporaires, cette initiative renforce non seulement les capacités économiques des ménages, mais favorise aussi un sentiment d'appartenance, de solidarité et de participation active au développement communautaire. Outre l'assainissement des espaces publics, le projet prévoit un volet de sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales, grâce à l'expertise de l'ONG Niosi en matière de culture de citoyenneté et de développement communautaire.