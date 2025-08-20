La cérémonie de remise-reprise entre le Ministre sortant de la Recherche Scientifique, Gilbert Kabanda, et sa remplaçante, Marie Thérèse Sombo, s'est déroulé le jeudi dernier, dans un climat convivial au cabinet du Ministère. Comptant désormais l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Recherche Scientifique et Innovation Technologique, ce Ministère du gouvernement Suminwa II entend promouvoir le génie congolais et la nouvelle technologie en République Démocratique du Congo.

Deux discours ont été prononcés par les deux personnalités au cours de cette cérémonie de remise-reprise. Si le premier a exprimé le voeu de voir les acquis de son mandat être consolidés notamment, la mise en oeuvre du portail numérique et le Forum du Génie Scientifique congolais, en vue du développement économique et social de la RDC, dans la droite ligne de la vision du Chef de l'Etat, la seconde, elle, a commencé par rendre hommage à son prédécesseur pour avoir largement balisé la voie du renouveau pour la recherche scientifique avant de prendre l'engagement de poursuivre sur la même dynamique afin de faire de la recherche scientifique le levier effectif du redécollage socio-économique du pays.

Un engagement qui rassure

Dans son discours, la nouvelle Ministre de l'ESURS-IT, Prof. Dr Safi Sombo a tenu à rassurer le Chef de l'Etat de sa loyauté et sa fidélité indéfectible pour la marque de confiance lui renouvelée.

Consciente des défis énormes qui pèsent désormais sur ses épaules, Marie-Thérèse Sombo se dit prête à ne ménager aucun effort pour rendre le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation un puissant levier du développement économique et social de la RDC au regard de son importance sur le plan planétaire.

« La politique menée récemment pour restructurer et redynamiser ces activités commence à produire des effets visibles et à bouger les lignes dans ce sous-secteur resté longtemps en veilleuse », a-t-elle déclaré.

Saluant le travail remarquable de son prédécesseur qui s'est battu pour «sortir la Recherche Scientifique du ghetto et de la faire évoluer à découvert sur la place publique », la patronne de l'ESURS-IT prend l'engagement «d'oeuvrer pour la consolidation des acquis et la mise en route de nouvelles ambitions ».

Elle rassure tout le personnel de ce secteur « que le travail de la recherche sera effectué dans la collégialité avec l'implication de tous. Rien ne sera fait sans concertation ni consultation préalable des experts attitrés ».

Et d'ajouter :

« N'ayez donc pas peur et ne soyez pas inquiets du fait de la fusion de la recherche scientifique avec l'enseignement supérieur et universitaire. Ces deux sous-secteurs sont des frères siamois. J'accorderai la même attention soutenue à tous ces deux sous-secteurs et sans discrimination. Je suis à la disposition et à l'écoute de tout le monde. La porte de mon office est ouverte à tous. Les contacts par voie électronique sont également possibles ».

Un héros de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique qui s'en va la tête haute

Après avoir hérité d'un ministère qui est resté pendant 42 ans privé de vie, Gilbert Kabanda Kurhenga se dit avoir eu l'occasion de « redonner à la nation un Ministère de la recherche scientifique qui donne de l'espoir aussi bien aux scientifiques qu'aux chercheurs et à la population » de la RDC. Cela, grâce au Président de la République qui avait cru en lui.

Partant du principe de la continuité de la chose publique, il formule ainsi le voeu que les initiatives qu'il a mises en oeuvre avec ses collaborateurs dont le principal est le Secrétaire Général à la Recherche Scientifique, que toutes ces oeuvres et d'autres qui seront conçues par elles-mêmes, puissent effectivement donner, démarrer la prise en charge du pays, de son économie, de son social, de sa sécurité par les cerveaux congolais qui sont, comme il les appelait affectueusement, « les génies scientifiques congolais ».