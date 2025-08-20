Isidore Kwandja Ngembo, Représentant de la RDC au Conseil d'orientation du Comité International des Jeux de la Francophonie, était à l'honneur. Au lendemain de la publication du Gouvernement Suminwa II, il a été, en effet, reçu, chaleureusement, lundi 18 août 2025, par Crispin Mbandu Phanzu, Ministre Délégué en charge de la Francophonie et de la Diaspora congolaise. Il était question, lors de cette visite, pour M. Isidore Kwandja, de féliciter son hôte pour ses nouvelles fonctions et d'exprimer, en même temps, un soutien sincère et sans réserve, pour le pousser à réussir sa mission, au bénéfice des congolais.

"Nous avons eu l'honneur d'être reçu par notre nouveau Ministre délégué en charge de la Francophonie et de la Diaspora congolaise, Son Excellence Crispin Mbadu Phanzu. Lui-même membre de la diaspora congolaise du Canada et ancien de la prestigieuse École nationale d'administration publique (ENAP). Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien vu d'établir un ministère pour s'occuper de la diaspora congolaise disséminée partout à travers le monde et estimée à plus de cinq millions", a reconnu M. Isidore Kwandja, dans une publication réalisée, sur son compte X, après sa réception par Crispin Mbadu.

Pour lui, la Diaspora constitue une force majeure pour le développement de la RDC, un pilier considérable d'appui aux efforts d'amélioration des conditions de vie des populations.

"Il est important de souligner que les membres de la diaspora contribuent financièrement à divers projets de développement notamment dans le secteur privé créateur d'emplois et de richesses dans leurs pays d'origine, par le biais des transferts monétaires ; par l'investissement direct étranger (IDE) essentiel à la croissance économique et à l'amélioration des niveaux de vie ; par le transfert des connaissances, d'expertises et de savoir-faire ; par le transfert des technologies modernes ; par le partage des idées, de la création et de l'extension des réseaux ; de même que par la facilitation de l'établissement de partenariats commerciaux avec les opérateurs économiques des pays d'accueil, etc.

L'établissement d'un ministère de la diaspora donnera à celle-ci une plus grande confiance d'investir davantage dans leur pays d'origine et encouragera également leurs collègues des pays d'accueil à venir investir au pays", a soutenu, dans son message, le Directeur National des IXèmes Jeux de la Francophonie, tenus, en 2023, à Kinshasa, sous l'impulsion de Félix Tshisekedi, Président de la République.