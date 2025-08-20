Congo-Kinshasa: Cinquième Session Extraordinaire de son Conseil National - L'UDS à l'assaut du Congo profond

La Cinquième Session Extraordinaire du Conseil National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, a servi de rampe de lancement de ce parti à l'intérieur du pays. En effet, ces assises ont donné lieu au travail d'implantation de l'UDS dans le Congo profond pour prêcher le message de l'affermissement et de la consolidation de l'indépendance nationale.
Les participants à cette session extraordinaire ont décidé de démarrer la restructuration dans huit provinces du pays par la nomination des Comités Fédéraux Provisoires de l'UDS.
Ci-dessous, la composition des Comités Fédéraux Provisoires du Kasaï, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental, du Haut-Katanga, de Lualaba, de la Tshopo, de la Lomami et du Kwilu:
Comité fédéral provisoire du Kasaï
- 1. Président Fédéral: Camarade Marcel MUYAYA BAKUAYA
- 2. Premier Vice-Président Fédéral: Camarade Christophe KONJI TSHIBAMB
- 3. Deuxième Vice-Présidente Fédérale: Camarade Germaine KANKU KABASELE
- 4. Rapporteur: Camarade Héritier BUSHABU SHAMA
- 5. Rapporteur Adjoint: Camarade Célestin TSHIAMU MBUYI
- 6. Trésorière Fédérale: Camarade Marthe NGALULA TSHIBOLA
- 7. Trésorière Fédérale Adjointe: Camarade Fiston KAYEMBE DIMUKA
- 8. Conseillers:
- Camarade Éric HUMBU BUKUMBA
- Camarade Annie KAPINGA KANYINDA
- Camarade Prestige ONEMA NKONGOLO
- Camarade Laurent MPUTU MUKANYA
- Camarade Angel MBOMBO TSHIZUBU
- Camarade Emmanuel TSHIMANGA KAYEMBE
- Camarade Sadam MAFUTA TSHIATSHI
Comité fédéral provisoire du Kasaï Central
- 1. Président Fédéral: Camarade Sylvain BIALUNGENYI BIALUNGENYI
- 2. Premier Vice-Président Fédéral: Camarade Francky TSHIMPANGA KATENDE
- 3. Deuxième Vice-Présidente Fédérale: Camarade Nathalie MASENGU NGANDU
- 4. Rapporteur: Camarade Landry MUKEBA NKONGOLO
- 5. Rapporteur Adjoint: Camarade Jacques BULOBA MANYINGELA
- 6. Trésorier Fédéral: Camarade Anaclet TSHINYANGU MPATA
- 7. Trésorier Fédéral Adjoint: Camarade TSHIMBALANGA BIALUNGENYI
- 8. Conseillers:
- Camarade Bertine MUJINGA KANKU
- Camarade Bernard TSHIMINYI TSHIBALA
- Camarade Théophile BEYA MUKENGESHAYU
- Camarade Gilbert MUKENDI NDUMBA
Comité fédéral provisoire de la Tshopo
- 1. Président Fédéral: Camarade Bienvenu TSHIKAYA LWABEYA
- 2. Premier Vice-Président Fédéral: Camarade Guy-Guy KOSEKE TOTUKU
- 3. Deuxième Vice-Présidente Fédérale: Camarade Annie NGALULA MPOYI
- 4. Rapporteur: Camarade Yannick ENGALA
- 5. Rapporteur Adjoint: Camarade Georges LOKANGA WENITO
- 6. Trésorière Fédérale: Camarade Grâce BAHATI MBOMBO
- 7. Trésorier Fédéral Adjoint: Camarade Schadrack AGBAMA NGWALE
- 8. Conseillers:
- Camarade Daniel AMANI YUMA
- Camarade Jeff BILEFU KOMOY
- Camarade RAMAZANI
- Camarade Dorcas SOKITANE
- Camarade Albert MULAMBA KABUKI
- Camarade Djems AGBAMA
Comité fédéral provisoire de la Lomami
- 1. Président Fédéral: Camarade Symphorien KAMBA NGALAMULUME
- 2. Premier Vice-Président Fédéral: Camarade Toussaint NDAYA TSHIAMBUILA
- 3. Deuxième Vice-Présidente Fédérale: Camarade Adèle MPIANA
- 4. Rapporteur: Camarade Leçon MULEBA MBUYI
- 5. Rapporteur Adjoint: Camarade MUKOMA KAZADI
- 6. Trésorière Fédérale: Camarade Gisèle KAPINGA KALONJI
- 7. Trésorière Fédérale Adjointe : Camarade Marie NTUMBA MUBENGA
- 8. Conseillers:
- Camarade Stéphane LUBOYA
- Camarade Patient MUAMBA MUEJA
- Camarade Jean-Marie KATUMBAYI KAZADI
- Camarade Jacob TSHIMANGA EVO
- Camarade Esther TSHITUKA KANDU
Comité fédéral provisoire du Kasaï Oriental
- 1. Président Fédéral: Camarade Éric KAZADI BAMUANGAYI
- 2. Premier Vice-Président Fédéral: Camarade Denis NKASHAMA NOMBA
- 3. Deuxième Vice-Présidente Fédérale: Camarade Clarisse MBOMBO BAMUANGAYI
- 4. Rapporteur: Camarade Jeannot MBAMBU KASONGA
- 5. Rapporteur Adjoint: Camarade Floribert KALUME KALAMBAYI
- 6. Trésorière Fédérale: Camarade Brigitte KAMUANYA KALONJI
- 7. Trésorier Fédéral Adjoint: Camarade Aaron MBUYI LUKUSA
- 8. Conseillers:
- Camarade NJIBA KALONJI DJENISSA
- Camarade Patient KALONJI MBAYA
Comité fédéral provisoire du Kwilu
- 1. Présidente Fédérale: Camarade Ruth GUZEYA SEFU
- 2. Premier Vice-Président Fédéral: Camarade Dieudonné NGEL
- 3. Deuxième Vice-Président Fédéral: Camarade Olivier KAVANDA
- 4. Rapporteur: Camarade Jean NZALALEMBA NGYMBA
- 5. Rapporteur Adjoint: Camarade KISALA SETE
- 6. Trésorière Fédérale: Camarade Théthé MANESA
- 7. Trésorière Fédérale Adjointe: Camarade Ruth MAKUTU
- 8. Conseillers:
- Camarade WAKOM MPIA
- Camarade Anaclet GINGAMBO GAMANDA
Comité fédéral provisoire du Haut-Katanga
- 1. Président Fédéral: Camarade Louis MUSHOTA YAV
- 2. Premier Vice-Président Fédéral: Camarade Victor TSHIBANDA TSHIBANGU Visco
- 3. Deuxième Vice-Présidente Fédérale: Camarade Ornella TENDE LIZIKI
- 4. Rapporteur: Camarade Pascal MIKOMBE MONGA
- 5. Rapporteur Adjoint: Camarade Benjamin MATAMA NSANSAR
- 6. Trésorière Fédérale: Camarade Générose KANKU TSHIALA
- 7. Trésorier Fédéral Adjoint: Camarade Carène KUPA BANATSHINYI
- 8. Conseillers:
- Camarade KAKY KHANG
- Camarade Alain MPELELE MALULA
- Camarade Franclin NGOIE LUPUTU
- Camarade Willy KALONJI KABELU
Comité fédéral provisoire de Lualaba
- 1. Président Fédéral: Camarade Roger KANKU MULAMBA
- 2. Première Vice-Présidente Fédérale: Camarade Blandine MAWANGA
- 3. Deuxième Vice-Président Fédéral: Camarade Claudi OMARIO SABITI
- 4. Rapporteur: Camarade Tanclark MATAKAMA
- 5. Rapporteur Adjoint: Camarade Ivette NTUMBA KUBA
- 6. Trésorière Fédérale: Camarade Clémence MALOBA ZEKE
- 7. Trésorier Fédéral Adjoint: Camarade Jean-Augustin BUKASA
- 8. Conseillers:
- Camarade Didier KONGOLO LUBANGI
- Camarade Godefroy MUAYABI
- Camarade Daniel MBIYA
- Camarade Albert TSHIMPAKA
Dans l'entretemps, l'implantation se poursuit dans d'autres provinces du pays.