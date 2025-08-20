La solidarité nationale autour de l'effort de guerre porte ses fruits. Ce lundi 18 août 2025, un lot important des produits pharmaceutiques, des kits sanitaires ainsi que des prothèses a été livré au ministère de la défense nationale, par la structure Educonnect, en partenariat avec la Fondation Kadima, la Fondation HJ et Arauphar, dans le cadre l'effort de guerre.

En l'absence du Vice-Premier ministre de la Défense nationale et Anciens Combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, qui participe au 45e sommet de la SADC à Madagascar, le Directeur de Cabinet, le lieutenant général retraité Rombault Mbuayama NSIONA, a réceptioné ce lot important des kits sanitaires destiné aux militaires engagés au front, aux blessés de guerre ainsi qu'aux dépendants des militairers vivant aux camps de déplacés.

Un accent particulier a été mis sur la situation des femmes et jeunes filles déplacées, souvent confrontées au manque de protection hygiénique en raison de la persistance des combats.

Pour Me Varlette Mampasi, coordinatrice de Educonnect et initiatrice du projet, cette action vise non seulement à répondre à un besoin intime spécifique, mais aussi à redonner dignité et espoir à ces victimes de guerre.

Au-delà de l'aide destinée aux femmes déplacées, la structure et ses partenaires ont également pensé aux militaires blessés et hospitalisés, en offrant notamment des produits pharmaceutiques, des tricycles et des prothèses.

Parmi ces appuis figurent : des tricycles, des prothèses, des boîtes de conserve, des serviettes hygiéniques, des machines à coudre, des lits d'accouchement, des seaux, des lampes solaires ainsi qu'un lot de produits pharmaceutiques. Un geste hautement symbolique, qui témoigne une fois de plus que face aux défis sécuritaires et humanitaires, la solidarité nationale reste l'une des armes les plus puissantes.