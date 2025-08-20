C'est une ferme garantie. Un engagement sans réserve. Un élan de soutien affirmé. En tournée politique et humanitaire dans 4 pays de l'Afrique centrale et orientale, le Vice-Premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement, Maxime Prévôt, a été reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.

A l'issue de leur entretien de près de deux heures, M. Prévot a réaffirmé l'engagement ferme de la Belgique, et plus largement de l'Union européenne (UE), dans les efforts de paix menés par la République Démocratique du Congo (RDC). Sur un ton grave, il a en substance déclaré que la Belgique veut remettre le conflit militaire de la RDC dans l'agenda européen.

"La Belgique reste extrêmement préoccupée par les atrocités qui se déroulent dans l'Est du Congo. Nous avons salué, comme il se doit, les efforts réalisés par Washington et Doha pour pouvoir esquisser les pourtours d'une paix potentielle dont la population a urgemment besoin", a déclaré le VPM belge.

Selon lui, malgré les efforts diplomatiques en cours, il subsiste encore un grand décalage entre les intentions couchées sur papier et la réalité du terrain. « Le mois qui s'est écoulé depuis la signature est probablement l'un des mois le plus meurtrier », a regretté M. Prévot.

"Il y a toujours trop de violences, trop de viols, trop de tueries. Il y a des problèmes humanitaires qui restent criants. Il y a motif à avoir toujours d'énormes préoccupations par rapport à la situation dans l'Est du Congo où on voit du reste le M23 s'installer, organiser sa propre administration, son propre appareil de justice, remplacer les chefs coutumiers, se comporter finalement comme si le territoire était devenu leur État. Ce n'est pas acceptable !", a-t-il souligné.

Le Chef de la diplomatie belge a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de rester mobilisée sur la situation dans l'Est de la RDC. Dans ses propos, Maxime Prévôt relève que "la Belgique a toujours été une grande défenderesse des principes du droit international, en ce y compris, évidemment, de l'intégrité des territoires et de la souveraineté des États, ce qui n'est actuellement pas du tout garanti ni respecté dans la partie orientale de la RDC".

Au-delà du rôle des acteurs régionaux et internationaux, Maxime Prévot a encouragé l'impulsion d'un dialogue national à l'intérieur de la RDC. Il a estimé qu'en complément des démarches externes, il était essentiel d'envoyer des signaux internes forts en faveur de la paix et de la stabilité. Le patron de la diplomatie belge a souhaité pouvoir remettre la question de la situation humanitaire dramatique dans l'Est du Congo à nouveau dans l'agenda des futurs conseils européens des Affaires étrangères pour que ce ne soit pas finalement une situation passée sous silence au motif que l'initiative a été prise par les États-Unis et le Qatar.

Au sujet justement des Processus de Washington et de Doha, M. Prévôt a fait savoir qu'il s'agit « des initiatives louables, des initiatives que nous soutenons parce que nous voulons croire à la bonne foi de l'ensemble des partis qu'il s'agisse de la RDC et du Rwanda pour oeuvrer à une paix qui est indispensable à obtenir de manière rapide et durable dans l'Est du Congo, et les Européens doivent rester vigilants sur cette situation. »

Cette deuxième visite du ministre des Affaires étrangères belge en RDC, en l'espace de 4 mois, s'inscrit dans un double volet politique et humanitaire en Afrique centrale. Après Brazzaville, Kinshasa et Lubumbashi, M. Prévôt va poursuivre sa tournée au Kenya pour y évoquer la crise humanitaire en Ethiopie.

Le ministre belge était accompagné de l'Ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, de l'Envoyé spécial belge pour les Grands Lacs, Marc Pecsteen, et de son Conseiller pour l'Afrique, Thomas Stevens.