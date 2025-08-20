Sénégal: Sénégal-Japon - Vers le renforcement de la coopération entre les deux pays

20 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le président de la République prend part à Yokohama, à la Ticad 9. Le 20 août 2025, Bassirou Diomaye Faye a eu un entretien avec le Premier ministre de Tunisie, Sara Zaafarani et le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba.

Selon la présidence de la République dans un communiqué, à la suite de son audience avec Madame Sara Zaafarani, Première ministre de Tunisie, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a eu un riche entretien avec le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba. Les deux dirigeants, informe la même source, ont souligné l'excellence des relations entre le Sénégal et le Japon, fondées sur une coopération bilatérale exemplaire, des liens historiques et des valeurs communes telles que la paix, la démocratie, le respect de l'État de droit et du droit international.

«Le Président Faye a appelé à un renforcement de la coopération dans des domaines stratégiques tels que la formation, la santé, l'hydraulique, la pêche, ainsi que la paix et la sécurité. Il a particulièrement insisté sur la formation comme pilier majeur du développement, soulignant que la réussite du Japon démontre que la qualité des ressources humaines est la clé du progrès », lit-on dans le document.

Dans ce cadre, précise-t-on, un accord sera signé pour la construction d'une annexe du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon (Cfpt-SJ) à Diamniadio, et d'autres accords suivront dans les prochains jours. Cette rencontre a ouvert de nouvelles perspectives pour une coopération mutuellement bénéfique, augurant d'un partenariat encore plus solide et fructueux.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

