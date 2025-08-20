Afrique: Le président de la Commission de l'UA a appelé les participants de la TICAD 9 à l'innovation et aux capitaux privés

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exhorté les dirigeants de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) à renforcer la collaboration et à mobiliser les investissements privés pour une croissance durable en Afrique.

Selon le président, la mobilisation de capitaux privés pour des infrastructures de qualité et des secteurs de l'innovation reste un défi prometteur.

« Ensemble, nous pouvons co-créer des solutions non seulement transformatrices, mais aussi durables et inclusives, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte », a-t-il souligné.

La TICAD-9 a débuté aujourd'hui à Yokohama, au Japon, réunissant des dirigeants africains, des partenaires internationaux et des institutions mondiales sous le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique ».

Le sommet, qui se tiendra du 20 au 22 août, sera axé sur la paix et la stabilité, la croissance économique et le développement social, et comportera une série d'événements parallèles portant sur des questions cruciales d'intérêt commun.

Au cours des prochains jours, les délégués débattront de partenariats concrets visant à renforcer les liens entre l'Afrique, le Japon et d'autres partenaires mondiaux.

La conférence vise à jeter les bases d'un avenir plus résilient et prospère, en mettant l'accent sur le progrès partagé et les bénéfices mutuels.

La TICAD est la principale plateforme diplomatique du Japon pour le développement de l'Afrique. Elle réunit des dirigeants africains, des partenaires mondiaux et des institutions multilatérales.

Lancé en 1993, le sommet se tient tous les trois ans et est co-organisé par le Japon, l'Union africaine, les Nations Unies, le PNUD et la Banque mondiale.

La conférence de 2025 a pour thème « Les populations, la planète et la prospérité dans un monde en mutation : co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique ».