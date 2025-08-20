Ethiopie: Le pays a mis en avant l'importance de solutions africaines, appuyées par des partenaires internationaux, pour assurer une paix durable

Addis-Abeba — La neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD-9) s'est ouverte à Yokohama, au Japon. Elle réunit des dirigeants africains, des partenaires internationaux et des institutions mondiales sous le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique ».

Le sommet, qui se tiendra du 20 au 22 août, sera axé sur la paix et la stabilité, la croissance économique et le développement social, et comportera une série d'événements parallèles abordant des questions cruciales d'intérêt commun.

La délégation éthiopienne, conduite par le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, participe activement aux discussions.

Dans son discours, le ministre a souligné les progrès de l'Afrique en matière de gouvernance démocratique, mais a souligné que le continent restait confronté à de graves défis tels que les conflits, l'extrémisme violent, le terrorisme et les conséquences du changement climatique.

Il a souligné l'indissociabilité de la paix et du développement durables et a insisté sur l'importance de solutions pilotées par l'Afrique et soutenues par des partenariats internationaux solides.

La délégation éthiopienne a insisté sur la nécessité de donner la priorité à la prévention des conflits en s'attaquant aux causes profondes telles que les déficits de gouvernance, l'exclusion et la pauvreté.

L'Éthiopie a réaffirmé son soutien à la pleine mise en oeuvre de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) et a appelé à un soutien international accru aux efforts de paix menés par l'UA et les pays.

L'Éthiopie a également partagé son expérience en matière de mise en oeuvre de réformes politiques et de gouvernance visant à renforcer la participation citoyenne, l'autonomisation des femmes et des jeunes, et la promotion du dialogue national et de la justice transitionnelle afin de renforcer la réconciliation et la cohésion sociale.

Le pays a salué les contributions du Japon à la consolidation de la paix et à l'aide humanitaire en Afrique, encourageant la TICAD à élargir les programmes intégrés visant à renforcer la résilience et la stabilité, selon le ministère des Affaires étrangères.

Concernant la gouvernance mondiale, l'Éthiopie a réaffirmé que la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies demeure une question urgente, soulignant que le continent doit jouer un rôle central dans l'élaboration des décisions internationales.

L'Éthiopie a réaffirmé son engagement envers le cadre de la TICAD et sa volonté de collaborer avec le Japon et d'autres partenaires pour promouvoir une vision commune d'une Afrique pacifique, résiliente et prospère.

La TICAD 9 donnera lieu à des discussions animées sur un large éventail de thèmes de développement en Afrique, notamment des questions clés telles que l'action climatique, la participation des jeunes, l'innovation numérique, la transformation économique et la sécurité humaine.

Elle se concentrera sur le renforcement des relations entre l'Afrique et le Japon et la promotion du développement durable sur le continent.

La TICAD est la principale plateforme diplomatique du Japon pour promouvoir le développement en Afrique, réunissant des dirigeants africains, des partenaires mondiaux et des institutions multilatérales.

Lancé en 1993, ce sommet se tient tous les trois ans et est co-organisé par le Japon, l'Union africaine, les Nations Unies, le PNUD et la Banque mondiale.

La conférence de 2025 a pour thème « Les populations, la planète et la prospérité dans un monde en mutation : co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique ».