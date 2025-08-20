Ile Maurice: Le soutien de la police jugé indispensable

Le lundi 18 août, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a tenu une réunion de travail à Phoenix, avec deux hauts gradés de la police, notamment une représentante de la Brigade pour la protection de la famille, pour renforcer la sécurité dans et autour des établissements scolaires. Cette initiative fait suite aux préoccupations concernant la sécurité des élèves et du personnel enseignant et non enseignant.

Au cours de cette rencontre, le ministre a présenté plusieurs propositions aux représentants de la force policière. Il a d'abord insisté sur le renforcement de la présence policière aux passages pour piétons, des parents ayant signalé l'absence de policiers à ces points stratégiques le matin et après les heures de classe. Le ministre a aussi demandé de canaliser la circulation aux abords des écoles lors des dépôts et récupérations d'enfants par les parents. Parmi les mesures spécifiques évoquées, Mahend Gungapersad a demandé aux forces de l'ordre d'envisager de verbaliser les motocyclistes ayant modifié l'échappement de leur moto et circulant près des établissements scolaires, ces deux-roues bruyants perturbant les classes.

Mahend Gungapersad a également proposé d'augmenter les patrouilles autour des écoles primaires et des collèges, particulièrement ceux situés dans des localités à haut risque, pour protéger le personnel enseignant, non enseignant et les élèves. Il a fait savoir aux policiers que des activités illicites ont souvent lieu dans les environs de ces établissements.

De plus, il a insisté sur la nécessité de maintenir une présence policière dans les gares le matin et après les heures de classe pour éviter les accrochages entre étudiants et assurer la sécurité du grand public. Cette demande est motivée par des incidents récents, le ministre ayant évoqué sa tristesse face à l'agression d'une personne âgée par des étudiants, une victime à laquelle il a rendu visite à l'hôpital après son opération.

Une proposition plus ambitieuse consiste à assurer une présence régulière de policiers en uniforme dans les établissements scolaires. Toutefois, le ministre a précisé que cette mesure nécessite une réflexion avec les différents partenaires avant sa mise en oeuvre. Il a aussi été question de multiplier les causeries dans les écoles primaires et secondaires sur la sécurité routière, la violence et la drogue. Des techniciens présents à la réunion, qui sont également d'anciens recteurs, ont souligné l'importance pour les policiers de porter leur uniforme lors de ces interventions afin que les enfants identifient clairement le signe d'autorité.

Les policiers ont fait comprendre que le ministère pourra toujours compter sur leur soutien et qu'ils vont solliciter leur hiérarchie au sujet des propositions du ministre.

Formation contre le harcèlement scolaire

La deuxième phase de formation de 10 000 personnes pour combattre le harcèlement scolaire a débuté. Six cents assistants maîtres d'école se réunissent le jeudi 21 août à l'Indira Gandhi Centre for Indian Culture pour pratiquement une journée de travail. Le même nombre d'assistants head masters étaient en formation le mercredi 20 août tandis que la journée du mardi 19 août était réservée aux recteurs, managers et senior educators. Cette formation qui touchera des enseignants, du personnel non enseignant, des étudiants ainsi que des parents durera jusqu'au mois de septembre. Pour rappel, le lancement de cette formation a été fait par le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, le 5 août lors duquel d'autres cadres des différentes écoles étaient présents.