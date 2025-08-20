Ile Maurice: Le «sliteye shark» signalé dans les eaux de l'archipel des Chagos

Au-delà des tensions militaires, l'archipel des Chagos s'impose également comme un sanctuaire de biodiversité. Des chercheurs viennent d'y enregistrer pour la première fois la présence du requin sliteye (Loxodon macrorhinus), une espèce quasi menacée reconnaissable à ses yeux en fente, adaptés aux faibles luminosités.

Observé grâce à des caméras sousmarines dans des prairies marines profondes du Great Chagos Bank, le plus grand atoll corallien du monde, ce requin a été identifié à des profondeurs de 23 à 29 mètres. Cette découverte met en lumière l'importance écologique des herbiers sous-marins de l'archipel, encore largement inexplorés.

Charlotte Oulton, chercheuse à l'université de Swansea et auteure principale de l'étude, s'est réjouie de ce résultat : «Découvrir le requin sliteye dans les Chagos est incroyablement excitant. Cela montre à quel point nous avons encore à apprendre sur ces écosystèmes profonds et leur rôle dans le soutien à la biodiversité.»

Ce travail, financé par la Fondation Bertarelli, démontre aussi l'efficacité des aires marines protégées de grande taille comme celle des Chagos, qui couvre 640 000 km². Selon les chercheurs, ces zones sont essentielles pour protéger des espèces migratrices telles que les tortues, les raies mantas ou les oiseaux marins et constituent un modèle pour atteindre l'objectif international de 30 % de protection des océans d'ici 2030.

Avec l'évolution attendue du statut de souveraineté de l'archipel, ces recherches prennent une importance accrue. Elles rappellent que la préservation des Chagos ne concerne pas seulement des enjeux militaires et diplomatiques, mais aussi la survie d'espèces marines uniques et menacées.