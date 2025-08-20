Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Lancement officiel du Congrès démocratique autour de Jean-Louis Billon

Le paysage politique ivoirien enregistre une nouvelle alliance. Dix-huit partis et mouvements politiques ont annoncé, le samedi, la création d'une plateforme dénommée « Le Congrès démocratique » (Code). Le lancement officiellement de cette alliance a eu lieu au cours d'une conférence de presse tenue, le mercredi 19 août 2025. L'objectif affiché : porter la candidature de Jean-Louis Billon à l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Selon les initiateurs, le Code est né d'une volonté commune d'« offrir à la Côte d'Ivoire une alternative crédible, moderne et porteuse d'avenir ». « L'histoire ne s'écrit pas dans la dispersion mais dans la capacité à rassembler », a déclaré le porte-parole de la plateforme, Seri Landry, soulignant que l'union de ces formations politiques est un choix de responsabilité face aux attentes des populations.

Le Code a justifié son soutien à l'ancien ministre du Commerce par son expérience, son intégrité et sa vision. « En Jean-Louis Billon, nous voyons l'incarnation du renouveau attendu par des millions d'Ivoiriens », a indiqué Seri Landry.

La plateforme met en avant plusieurs priorités de son candidat, notamment une Côte d'Ivoire réconciliée et unie ; une justice sociale et la démocratie au coeur de l'action publique, et la place centrale accordée à la jeunesse dans le développement.

Le Congrès démocratique réunit dix-huit partis et mouvements politiques parmi lesquels : le Far, l'Urci, La Nouvelle Nation, Jdv-CI, Ept, Cerap, Mciui, Erci, Pca, Mouvement 100 Voix, Prd, Pdv, Aci, Apci, Adn-CI, Pia, Pida et la Lmp. Malgré leurs sensibilités diverses, ces formations disent désormais parler d'une seule voix : « Notre candidat pour 2025, c'est Jean-Louis Billon. »

Les responsables du Code se sont engagés à ne présenter aucun autre candidat en 2025, à mobiliser leurs bases militantes à travers le pays et à contribuer financièrement, matériellement et humainement à la campagne. Ils promettent également une démarche « citoyenne, responsable et respectueuse de la démocratie ».

Le porte-parole du Code a insisté sur la portée historique de cette alliance : « En soutenant Jean-Louis Billon, nous avons fait le choix de l'avenir. En créant Code, nous avons fait le choix de la Côte d'Ivoire. En octobre 2025, le changement est possible. Et ce changement a un nom : Jean-Louis Billon », a affirmé M. Seri Landry.