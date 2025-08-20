Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - Leçon sur l'arachide, le riz et le haricot

20 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le programme Bana Education de ce jour met en lumière trois piliers de l'alimentation en RDC : l'arachide, le riz et le haricot. Ces plantes, bien connues des familles congolaises, ne sont pas seulement des aliments de base, elles sont aussi des sources essentielles de nutrition et de revenus.

Des plantes aux multiples vertus

L'arachide est riche en protéines et en huile, ce qui en fait un aliment bénéfique pour la santé et un produit à forte valeur économique.

Le riz, féculent parmi les plus consommés au monde, est une source d'énergie quotidienne incontournable.

Le haricot, quant à lui, offre une excellente dose de protéines végétales et de fibres, essentielles à une alimentation équilibrée.

La connaissance de ces cultures permet de valoriser l'agriculture locale, de renforcer la sécurité alimentaire et de stimuler l'économie rurale. Ces plantes représentent une opportunité réelle pour les paysans, en particulier dans les zones rurales, où elles peuvent améliorer les conditions de vie et favoriser l'autonomie économique.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.