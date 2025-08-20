Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - Leçon sur l'arachide, le riz et le haricot

Le programme Bana Education de ce jour met en lumière trois piliers de l'alimentation en RDC : l'arachide, le riz et le haricot. Ces plantes, bien connues des familles congolaises, ne sont pas seulement des aliments de base, elles sont aussi des sources essentielles de nutrition et de revenus.

Des plantes aux multiples vertus

L'arachide est riche en protéines et en huile, ce qui en fait un aliment bénéfique pour la santé et un produit à forte valeur économique.

Le riz, féculent parmi les plus consommés au monde, est une source d'énergie quotidienne incontournable.

Le haricot, quant à lui, offre une excellente dose de protéines végétales et de fibres, essentielles à une alimentation équilibrée.

La connaissance de ces cultures permet de valoriser l'agriculture locale, de renforcer la sécurité alimentaire et de stimuler l'économie rurale. Ces plantes représentent une opportunité réelle pour les paysans, en particulier dans les zones rurales, où elles peuvent améliorer les conditions de vie et favoriser l'autonomie économique.