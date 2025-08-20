Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - À la découverte du lion, du léopard et du tigre

20 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le programme Bana Éducation de ce jour nous emmène au coeur de la zoologie, à la rencontre de trois grands félins aussi majestueux qu'essentiels pour l'équilibre écologique : le lion, le léopard et le tigre.

Ces animaux, parmi les plus puissants carnivores de la planète, jouent un rôle crucial dans la régulation des écosystèmes. Leur étude permet non seulement de mieux comprendre la faune sauvage, mais aussi de développer une conscience écologique chez les apprenants.

Le lion, surnommé le roi des animaux, est reconnu pour sa puissance et son rôle de prédateur dominant dans la savane.

Le léopard, discret et agile, est un excellent grimpeur, capable de traquer ses proies dans les zones boisées et montagneuses.

Le tigre, le plus grand des félins en termes de taille, est un chasseur redoutable, doté d'une force impressionnante et d'une grande intelligence.

Cette leçon des sciences enrichit la culture générale et le savoir zoologique. Elle encourage l'amour et le respect des animaux, tout en sensibilisant à la protection des espèces menacées, dont ces trois félins font partie dans plusieurs régions du monde.

