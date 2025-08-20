Congo-Kinshasa: Exécution sommaire de 140 civils par le M23 à Rutshuru (HRW)

Le groupe armé M23, contrôlé par le Rwanda, a exécuté sommairement plus de 140 civils, majoritairement hutus, dans au moins 14 villages et petites communautés agricoles en juillet 2025 près du parc national des Virunga, dans l'Est de la République démocratique du Congo, a annoncé Human Rights Watch (HRW) mercredi 20 août.

Le nombre de personnes tuées sur le territoire de Rutshuru depuis juillet pourrait dépasser les 300 victimes, représentant une des pires atrocités commises par le M23 depuis sa résurgence fin 2021, indique l'ONG britannique.

Selon Human Rigths Watch, entre le 10 et le 30 juillet, des combattants du M23 ont sommairement exécuté des habitants et des agriculteurs locaux, y compris des femmes et des enfants, dans leurs villages, leurs champs et près de la rivière Rutshuru dans le groupement de Binza, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).

Des témoignages, des sources militaires et l'ONU indiquent que l'armée rwandaise - les Forces rwandaises de défense (Rwanda Defence Force, RDF) - étaient aussi impliquées dans les opérations du M23.

« Le groupe armé M23, qui bénéficie de l'appui du gouvernement rwandais, a attaqué plus d'une dizaine de villages et de zones agricoles en juillet et a perpétré des dizaines d'exécutions sommaires de civils principalement hutus », a déclaré Clémentine de Montjoye, chercheuse senior sur la région des Grands Lacs à Human Rights Watch, avant de poursuivre :

« À moins que les responsables de ces crimes de guerre, y compris aux plus hauts niveaux, ne fassent l'objet d'enquêtes appropriées et soient sanctionnés, ces atrocités ne feront que s'intensifier. »

Human Rights Watch dit avoir documenté ou obtenu des informations crédibles sur des meurtres survenus en juillet dans les localités de Busesa, Kakoro, Kafuru, Kasave, Katanga, Katemba, Katwiguru, Kihito, Kiseguru, Kongo, Lubumbashi, Nyamilima, Nyabanira et Rubare. Ces zones étaient alors sous le contrôle du M23, et plusieurs commandants du M23 ont été identifiés dans certains lieux.