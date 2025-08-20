Congo-Kinshasa: Tension à la mairie de Lubumbashi

Un climat malsain a régné mardi 19 aout à la mairie de Lubumbashi. A l'arrivée de l'adjointe au maire à son bureau, une vive tension a éclaté entre l'autorité municipale et les conseillers communaux de Kampemba, qui étaient sur place pour une réunion avec le maire intérimaire.

Les conseillers communaux accusent la maire adjointe de leur avoir manquer du respect. « Faux », retorque une source proche de Joyce Tunda, maire adjointe.

Les conseillers communaux de Kampemba, qui se trouvaient dans la salle d'attente pour être reçus par le maire intérimaire de Lubumbashi, accusent la maire adjointe d'avoir donné l'ordre de les évacuer de la salle d'attente.

Dans une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, on aperçoit certains élus locaux exprimant leur colère et rappelant qu'en tant qu'élus du peuple ils méritent du respect. Ils menacent d'ester en justice un policier qui a touché un élu.

En réaction, une source proche de cette autorité urbaine rapporte qu'à l'entrée de la maire adjointe pour rejoindre son bureau, le protocole a exigé que le passage soit libéré.

Cependant, les conseillers communaux, qui étaient en pleine séance de travail dans la salle Wantashi, se sont levés comme un seul homme, improvisant une sortie de la salle d'attente vers le couloir. C'est ce qui a provoqué l'agitation, précise la même source.

Cette situation intervient dans un climat de tension qui sévit à la mairie de Lubumbashi. Le titulaire, qui assure l'intérim, et la maire adjointe se tiraillent depuis quelques mois pour le contrôle du fauteuil de l'hôtel de ville.

Le Conseil d'Etat a déjà réhabilité Joyce Tunda comme maire intérimaire, mais l'ordonnance n'est toujours pas d'application.