Congo-Kinshasa: Effort de guerre - L'ONG Educonnect apporte son assistance aux FARDC

L'ONG Educonnect, en collaboration avec la Fondation Kadima, la Fondation HJ et Arauphar, a remis mardi 19 aout à Kinshasa un lot de produits non-alimentaires aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), dans le cadre de l'effort de guerre. Ce don a été réceptionné par le directeur de cabinet du vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale.

Le don apporté par l'ONG Educonnect comprend notamment des produits pharmaceutiques, des kits sanitaires, des prothèses, des boîtes de conserve, des machines à coudre, des lits d'accouchement, des seaux, des lampes solaires.

Une attention particulière a été portée à la situation des femmes et jeunes filles déplacées, souvent privées de protection hygiénique en raison de la persistance des combats.

Pour Varlette Mampasi, la coordinatrice de l'ONG Educonnect et initiatrice du projet, cette action vise non seulement à répondre à un besoin intime et spécifique, mais aussi à redonner dignité et espoir aux victimes de la guerre.

Au-delà de l'aide destinée aux femmes déplacées, la structure et ses partenaires ont également pensé aux militaires blessés et hospitalisés, en leur offrant des produits pharmaceutiques, des tricycles et des prothèses.

Ce geste symbolique témoigne, selon les donateurs, que face aux défis sécuritaires et humanitaires, la solidarité nationale demeure l'une des armes les plus puissantes.