Sénégal: Édouard Mendy nommé nouveau capitaine d'Al-Ahly

Pour la nouvelle saison, le club saoudien d'Al-Ahly a choisi Édouard Mendy pour porter le brassard de capitaine suite au départ de Roberto Firmino. Un choix fort de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle. Une décision qui témoigne de l'importance du gardien sénégalais de 33 ans au sein du « Club Royal » après seulement deux saisons sous ses couleurs.

Depuis son arrivé dans le club, en provenance de Chelsea, Mendy s'est imposé comme un leader naturel et une figure incontournable du vestiaire. On pouvait s'attendre à ce que le brassard revienne à l'ivoirien Franck Kessié qui était le vice-capitaine de l'équipe. Cependant, les bonnes performances et le leadership d'Édouard Mendy, couronnées par une victoire en Ligue des Champions asiatique la saison dernière dont il a été l'un des grands artisans de ce succès, ont fait de lui le candidat idéal.

Au-delà de son rôle en club, Édouard Mendy est aujourd'hui l'un des cadres de l'équipe nationale sénégalaise. Le meilleur gardien d'Afrique en 2021 est sur une bonne dynamique avec les lions. Le coach Pape Thiaw peut évidement compter sur lui pour la prochaine fenêtre des lions au mois de septembre face au Soudan (04 septembre au Stade Abdoulaye Wade) et la RDC (09 septembre au stade des martyrs) pour la qualification de la coupe du monde 2026.

Sa nomination en tant que capitaine d'Al-Ahly n'est pas seulement une récompense pour sa performance sur le terrain, mais aussi la reconnaissance de son leadership et de son parcours. Un chemin qui l'a mené des championnats amateurs à la reconnaissance mondiale, et maintenant, à un rôle de capitaine dans l'un des clubs les plus prestigieux d'Asie.