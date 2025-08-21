Togo: Un bond des exportations, mais un déficit commercial qui s'alourdit

20 Août 2025
Togonews (Lomé)

Selon des données relayées ce mercredi par Togo Matin, les exportations du Togo ont fortement progressé, confirmant le dynamisme de certains secteurs porteurs.

Pourtant, malgré cette embellie, le déficit commercial du pays continue de s'aggraver, révélant les déséquilibres structurels de l'économie nationale.

Le Togo profite d'une conjoncture favorable sur plusieurs marchés. Les produits agricoles d'exportation (coton, soja, café, cacao) connaissent une bonne tenue, de même que certains minerais et phosphates, qui constituent une source majeure de devises.

Le rôle du port autonome de Lomé, désormais hub logistique régional, contribue aussi à dynamiser le commerce extérieur en servant de plateforme de réexportation.

Mais cette progression des exportations ne suffit pas à compenser la forte croissance des importations, dopées par les besoins en produits pétroliers, denrées alimentaires, intrants agricoles et biens d'équipement.

Résultat : le déficit commercial s'accentue, alourdissant la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur et exerçant une pression sur la balance des paiements.

À moyen terme, le gouvernement mise sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et sur les projets de modernisation des infrastructures pour stimuler le commerce régional et réduire les déséquilibres.

Mais le constat reste clair : malgré des avancées, le Togo exporte plus, mais importe encore beaucoup plus, un paradoxe qui appelle à des réformes structurelles plus profondes.

