Ile Maurice: «Konpoz to lamizik» - Les dix finalistes connus

C'est une initiative du groupe hôtelier Attitude : un concours où seules comptent les compositions originales. La quatrième édition de «Konpoz to lamizik» est en route pour la finale. Dix-neuf groupes se sont présentés aux auditions en live le samedi 16 août au Café du Vieux Conseil. Verdict.

Moitié dedans, moitié dehors. Sous la varangue aménagée en scène au Café du Vieux Conseil, voix et instruments se succèdent. Sous le feuillage, le jury est attentif. Cinq critères sont pris en compte : justesse et maîtrise vocale, originalité de l'écriture, présence scénique, qualité et originalité de la composition.

C'était le samedi 16 août. Boules d'énergie, vibes sega typik, feeling bluesy, 19 concurrents ont défilé aux éliminatoires de la quatrième édition de Konpoz to lamizik. Règle incontournable de ce concours de chant organisé par le groupe hôtelier Attitude : présenter uniquement des compositions originales. Première étape : le jury a écouté un enregistrement des chansons. Là, le défi est de faire exister les deux chansons en live. «J'attends d'être surprise par la performance live», dit Emlyn, l'une des cinq membres du jury et première gagnante de Konpoz to lamizik en 2018. Manu Desroches, également dans le jury, s'est dit prêt à «trouver un artiste unique».

«Voir jusqu'où ira l'authenticité des prestations», dit pour sa part Ribongia, qui fait partie du jury. DJ et producteur, il est à Maurice depuis six ans. «C'est un privilège de participer à l'aventure d'un artiste. Même si le participant ne gagne pas le concours, il faut qu'il sorte de là avec l'envie de persévérer. Surtout dans une époque où les arts ne sont pas considérés à leur juste valeur.» S'il ne s'exprime qu'en anglais, il dit comprendre le Kreol Morisien à «60 %-70 %. I can get the basics. Dans la chanson, 50 % du message c'est l'émotion qu'il y a dans la voix. Le texte n'est que l'autre moitié du message».

Le jury de l'édition 2025 : Ribongia, Manu Desroches, Veronique Zuel, Ashish Beesoondial et Emlyn.

Au fil des concurrents, c'est avec bienveillance que ce jury commente les prestations. On est bien loin des ambiances tendues et des remarques cassantes. Pour l'un, c'est au détour d'une phrase que l'on signale une guitare désaccordée. Pour l'autre, c'est avec naturel que l'on suggère qu'une ravanne lapo aurait été d'un meilleur effet au milieu des ravannes synthétiques. À un autre, quelques paroles rassurantes pour l'inviter à se libérer du stress qui lui noue le ventre.

Pour la soprano et coach vocal Véronique Zuël, le jury a l'embarras du choix. Les concurrents ont «deliver the goods. Certains sont encore un peu timides, doivent encore travailler. On se remet constamment à jour en matière de technique vocale, mais il y a un bon niveau. C'est la deuxième fois que je suis membre de ce jury. Je vois qu'à Maurice il y a vraiment beaucoup de talents. Participer à un concours c'est difficile. Il ne faut pas se laisser abattre si on ne gagne pas. C'est avant tout être en compétition avec soi-même pour s'améliorer».

Ashish Beesoondial, Theatre Manager du Caudan Arts Centre, est à sa première participation dans ce jury. «Il faut encourager la musique locale sous toutes ses formes. C'est pour cela que j'ai accepté d'y participer. Le nombre de groupes musicaux qui existe à Maurice est vraiment encourageant. La bienveillance du jury est naturelle, parce que nous voyons tellement de talent.» Il animera d'ailleurs un atelier de présence scénique avec les finalistes, le 21 août. Lui qui, lors du passage de l'un des groupes en compétition, a été sensible au percussionniste en fond de scène. Celui qui, emporté par la musique, a perdu son chapeau en cours de prestation. Sans que cela n'altère son enthousiasme.

Les finalistes

Suite aux éliminatoires du samedi 16 août, les dix finalistes de Konpoz to lamizik édition 2025 sont connus. La finale est prévue le 4 septembre au Café du Vieux Conseil.

Kayamba

Nula Groove

Nathaniel avek Mozayik

Masai

Amy Rachel and the Soldiers

Livity Roots

Vincz & Marie

Dimitry Duval

Zuluman

The Mob