Ile Maurice: Subventions ciblées - Le pari risqué d'un bouclier social contre l'inflation importée

Depuis son arrivée au pouvoir, l'Alliance du changement s'est engagée à restaurer le pouvoir d'achat des ménages, promesse phare de sa campagne électorale. Après l'épisode de la pension, le tandem Ramgoolam/Bérenger s'attaque désormais à un autre front : la flambée des prix dans les supermarchés. Mais malgré les annonces et les premières mesures, la réalité demeure implacable : le coût de la vie continue de grignoter le revenu disponible des familles, fragilisant les classes moyennes et accentuant la vulnérabilité des plus modestes.

Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de dégainer l'un de ses instruments phares : le Price Stabilisation Fund, doté de Rs 2 milliards pour l'année fiscale 2025-26. L'objectif affiché est clair : éviter que les produits de première nécessité n'augmentent de manière vertigineuse dans les mois à venir et offrir un répit immédiat aux ménages. Mais derrière ce bouclier social, une question cruciale demeure : s'agit-il d'un remède durable ou d'un simple pansement budgétaire ?

Selon la Banque de Maurice, la roupie mauricienne s'est légèrement redressée depuis le début de l'année après une dépréciation moyenne de 5,3 % par an face au dollar entre 2020 et 2024. Ce regain de vigueur monétaire aurait pu, en théorie, soulager la facture des importations. Or, paradoxalement, les prix des denrées alimentaires et des biens de consommation courante continuent leur ascension.

En juillet dernier, l'inflation annuelle (year-on-year) s'élevait à 5,2 %, tirée à la hausse par deux facteurs : d'une part, la taxation accrue des produits nuisibles à la santé, notamment l'alcool et le tabac ; et d'autre part, la révision à la hausse des droits de douane sur les voitures. Mais au-delà de ces mesures budgétaires, c'est bien l'inflation importée qui reste le talon d'Achille de Maurice. La volatilité des prix internationaux - pétrole et produits de base - combinée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, rend le pays particulièrement vulnérable.

Face à la grogne sociale, le gouvernement annonce la mobilisation de Rs 400 millions du Price Stabilisation Fund pour réduire de 10 à 20 % le prix de cinq produits essentiels - lait en poudre, fromage, huile comestible, lait infantile et couches pour bébés. Cette subvention, prévue pour une durée de six mois, vise à amortir le choc de l'inflation sur les foyers les plus fragiles. Le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, a insisté : «Nous voulons protéger le pouvoir d'achat sans recourir à une dépréciation de la roupie, jugée inflationniste.»

En clair, il s'agit d'agir sur les prix directement, plutôt que de jouer sur la politique monétaire. La stratégie gouvernementale repose sur une approche à plusieurs niveaux : compensation salariale annuelle, renforcement de la State Trading Corporation (STC) pour négocier de meilleures conditions d'importation et lutte contre les pratiques commerciales abusives. L'idée est d'offrir un filet de sécurité aux consommateurs, tout en évitant de perturber les mécanismes du marché.

Le bras commercial de l'État sait pourtant que les subsides ne peuvent pas être une solution permanente. À court terme, il s'agit d'absorber le choc et de maintenir la stabilité des prix. Mais dès le moyen terme, la STC mise sur une stratégie plus proactive. Elle entend négocier directement avec des fournisseurs internationaux afin d'obtenir des prix compétitifs sur certains produits, à l'instar du lait et de l'huile Smart, proposés sans marges commerciales et de bonne qualité. Cette approche devrait permettre au ministère de tutelle d'évaluer, après six mois, l'efficacité du mécanisme : certains produits pourraient être retirés de la liste des subventions, tandis que d'autres pourraient y être ajoutés selon les besoins.

Interrogations

Si le Price Stabilisation Fund a le mérite de répondre à une urgence sociale, il soulève plusieurs interrogations majeures. Sur le plan budgétaire, mobiliser Rs 2 milliards dans un contexte de dette publique proche de 80 % du PIB représente une charge significative. À terme, cela pourrait fragiliser la crédibilité financière du pays auprès des agences de notation comme Moody's et renchérir le coût du financement externe.

Sur le plan social, l'effet redistributif de cette politique est contestable. Les subventions universelles profitent aussi - et parfois davantage - aux ménages aisés, qui consomment plus. En d'autres termes, une partie des Rs 2 milliards finance indirectement la consommation des foyers les plus riches, au détriment d'une aide plus ciblée vers les familles vulnérables.

Enfin, sur le plan structurel, ce mécanisme ne traite pas les causes profondes de l'inflation importée. La dépendance excessive aux importations alimentaires, la volatilité des devises et l'absence de résilience dans les chaînes d'approvisionnement continueront à exposer Maurice aux chocs extérieurs, tant que des réformes de fond ne seront pas engagées.

L'expérience d'autres pays peut éclairer Maurice dans sa quête d'équilibre entre soutien social et discipline budgétaire. En Inde, le Public Distribution System distribue des denrées subventionnées à plus de 800 millions de personnes grâce aux cartes intelligentes et à l'identité biométrique Aadhaar, ce qui a réduit considérablement les fuites et le gaspillage. En Iran, la réforme de 2010 a remplacé les subventions universelles sur l'alimentation et le carburant par des transferts monétaires directs couvrant 90 % de la population, une mesure qui, malgré un contexte inflationniste, a contribué à réduire les inégalités.

Le Nigeria, pour sa part, a progressivement supprimé les subventions sur le carburant en les remplaçant par des aides conditionnelles ciblées, limitant ainsi l'impact sur les plus pauvres. À La Réunion, le dispositif Bouclier qualité-prix combine encadrement des prix et aides sociales ciblées, ce qui permet de contenir le coût de la vie sans fragiliser le budget public. Ces exemples montrent que le ciblage social, lorsqu'il est appuyé par des outils numériques performants, permet de concentrer l'aide sur ceux qui en ont réellement besoin, tout en réduisant les coûts et les distorsions économiques.

Le Price Stabilisation Fund traduit une volonté politique forte : offrir un soulagement immédiat aux ménages étranglés par la flambée des prix. Mais il illustre aussi le dilemme récurrent des économies vulnérables: comment protéger aujourd'hui sans compromettre demain ? Une transition vers des subventions ciblées, inspirées des meilleures pratiques internationales, semble être la voie la plus viable. L'utilisation de cartes intelligentes ou de bons électroniques permettrait d'assurer que l'aide bénéficie uniquement aux foyers vulnérables, évitant ainsi le gaspillage et les effets d'aubaine.

Au-delà du mécanisme conjoncturel, la véritable bataille se situe ailleurs : diversifier les sources d'approvisionnement, renforcer la sécurité alimentaire locale, investir dans la transition énergétique et améliorer la logistique d'importation via la STC. C'est à ce prix que Maurice pourra réduire sa dépendance aux fluctuations des marchés internationaux et retrouver une certaine résilience face aux chocs extérieurs.

Le Price Stabilisation Fund constitue sans doute une réponse nécessaire face à l'urgence sociale. Mais il reste un instrument temporaire et coûteux. Sa réussite se mesurera à sa capacité à évoluer vers un dispositif plus sélectif, qui protège réellement les plus fragiles tout en préservant la soutenabilité budgétaire.

En définitive, la question centrale n'est pas tant de savoir combien subventionner, mais bien de déterminer qui subventionner et comment. C'est de cette réponse que dépendra la capacité de Maurice à conjuguer protection sociale, discipline économique et crédibilité financière dans les années à venir.