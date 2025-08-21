Tunisie: Tourisme et artisanat - Vers un plan de développement 2026-2030 participatif et durable

Des responsables de la Commission sectorielle du tourisme et de l'artisanat se sont réunis mardi dernier pour examiner le rapport sectoriel relatif au plan de développement 2026-2030. La rencontre, présidée par le ministre du Tourisme Sofien Takeya au siège du ministère, a rassemblé des représentants de différents départements ministériels, des structures d'intervention, des cadres ministériels, ainsi que des chefs d'entreprise et des fédérations professionnelles des deux secteurs.

Dans le domaine du tourisme, le rapport souligne les efforts déployés pour diversifier les produits touristiques, stimuler l'investissement, renforcer les infrastructures, améliorer la qualité de la formation aux métiers du tourisme, adopter une numérisation exhaustive, soutenir le tourisme durable et responsable et renforcer la compétitivité du secteur.

Pour l'artisanat, le rapport vise à renforcer la durabilité et la compétitivité du secteur, offrir une autonomie économique et sociale aux artisans, stimuler l'investissement et les exportations, soutenir la transition numérique et améliorer la gouvernance et l'encadrement professionnel.

La réunion s'est clôturée par une discussion sur plusieurs propositions pratiques émises par les différentes parties prenantes afin d'enrichir le rapport. Ces suggestions seront intégrées dans la prochaine phase de mise en oeuvre, incluant des projets et initiatives soumis par les conseils locaux, régionaux et interrégionaux, consolidant ainsi le processus participatif et garantissant une formulation efficace des politiques publiques.