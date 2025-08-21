Tunisie: Fouchana-Mégrine - Vers un démarrage imminent du projet de logements sociaux

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a appelé mercredi à accélérer la finalisation des études techniques relatives au projet de logement pilote de Fouchana-Mégrine et à lancer les travaux dans les plus brefs délais.

Lors d'une visite sur le site, attribué à la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT), le ministre a souligné l'importance de ce projet destiné aux familles à revenu limité dans le cadre du mécanisme de location-vente.

Il a ensuite présidé une séance de travail consacrée au suivi de l'exécution du projet, en présence du directeur général de la Société de promotion des logements sociaux, du directeur général adjoint de la SNIT, ainsi que de plusieurs cadres du ministère et de la société.

Cette réunion a permis de mettre l'accent sur l'accélération du rythme d'avancement du projet, compte tenu de sa dimension sociale, et sur la nécessité de lever les obstacles administratifs afin d'atteindre l'objectif principal : garantir un logement décent aux familles modestes.