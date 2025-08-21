Afrique du Nord: Tunsie/Libye - Saïed réitère son soutien indéfectible à la souveraineté du peuple libyen

Il est évident que la Tunisie et la Libye ont des relations d'amitié et de coopération excellentes, profondes et historiques, ce qui n'empêche pas les Présidents des deux pays frères de ne rater aucune opportunité pour les raffermir davantage et les faire élever à des paliers toujours supérieurs.

Et c'est justement le cas lors de la visite de travail effectuée en Tunisie par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younis El Manfi, accueilli par le Président de la République, Kaïs Saïed, à l'aéroport international de Tunis, Carthage, avant une rencontre au Palais de Carthage au cours de laquelle les deux parties ont réaffirmé leur détermination à aller de l'avant, conformément aux aspirations des deux peuples en vue d'un plus grand partenariat économique et de la consolidation de la sécurité, du développement et de la stabilité communes.

Et tout en soulignant la nécessité de redoubler d'efforts pour concrétiser les objectifs d'une meilleure complémentarité et intégration, les deux dirigeants ont mis en exergue qu'il est temps de passer la vitesse supérieure pour surmonter les difficultés, relever les défis et gagner les paris imposés par la conjoncture régionale et internationale dans la mesure où les intérêts des deux pays sont interdépendants

En outre, le Chef de l'Etat a saisi cet entretien pour réitérer que la situation en Libye est une «affaire purement interne, ce qui exige une solution libyco-libyenne, loin de toute ingérence étrangère, car il ne faut pas oublier que le peuple libyen est souverain et qu'il est seul habilité à trouver les solutions qui lui conviennent».

Et à propos de la situation en Palestine occupée, les deux Présidents ont réaffirmé leur dénonciation des crimes de génocide commis par l'entité sioniste alors que le Président Kaïs Saïed a réitéré la position inflexible de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir son État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire de la Palestine avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.

Soulignons que les relations à la frontière sont marquées, depuis quelques jours, par une nette éclaircie avec l'enregistrement d'un record d'afflux au poste de Ras Jedir affichant plus de quatre mille entrées en l'espace de 24 heures seulement prouvant, si besoin est, le grand intérêt commercial et touristique des Libyens pour notre pays.

Cette visite est venue à point nommé pour confirmer l'excellence de l'état actuel des relations de coopération entre les différents pays de la région, plus particulièrement celles tuniso-libyennes, appelées à connaître des jours encore meilleurs pour peu que le climat intérieur en Libye s'améliore et se stabilise davantage.

Une stabilité à laquelle la Tunisie et le Président Saïed accordent la plus haute importance en assurant que la sécurité et la stabilité des deux pays sont intimement liées. Et au Chef de l'Etat de marteler que «la sécurité nationale des deux pays est une et indivisible».

Dans le même ordre d'idées, le Président de la République a assuré que «la Tunisie apporte son ferme soutien aux choix libres du peuple libyen qui reste souverain et demeure le seul habilité à trouver les solutions appropriées».

Ainsi, la communauté régionale et internationale est avertie quant à la proximité des vues et de la communauté de destin entre les deux peuples tunisien et libyen.