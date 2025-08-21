Nigeria: Bras de fer sur les visas entre le pays et les Etats-Unis

Washington va passer au crible les comptes sur les réseaux sociaux des demandeurs de visas nigérians. Abuja veut faire de même pour les Américains.

Alors que Washington a encore durci les règles d'obtention de visa pour les Nigérians aux Etats-Unis en fouillant les réseaux sociaux des demandeurs, Abuja annonce étudier une mesure similaire et veut également contrôler le contenu des comptes Facebook et autres pour les Américains souhaitant se rendre au Nigéria.

"Make America safe again", rendre l'Amérique à nouveau sûre, est l'un des nombreux slogans anti-immigration de l'administration de Donald Trump. Et cela passe notamment par la politique des visas.

Suspensions pour certains pays. restrictions pour d'autres. Depuis fin juin, les autorités américaines se donnent le droit de passer au crible les réseaux sociaux sur les cinq dernières années des étudiants étrangers qui veulent étudier aux Etats Unis. Pour le Nigeria, cette mesure vient d'être étendue à tous les demandeurs d'un visa de séjour temporaire.

Des critères d'évaluation subjectifs et peu clairs

Jaci Ohayon, avocate spécialiste des questions d'immigration aux Etats-Unis, explique que "ce qu'ils cherchent c'est toute forme d'hostilité envers les Etats Unis. Ils recherchent aussi du contenu pouvant être considéré comme antisémite. Mais nous ne connaissons pas leurs critères exacts parce qu'ils ne les ont pas publiés."

Et le risque, c'est qu'un visa soit refusé sur des bases subjectives. Selon Jaci Ohayon,"le système d'immigration est très subjectif, de manière générale. L'hostilité aux Etats-Unis peut être interprétée de différentes manières. Mais nous n'avons pas assez d'exemples pour une définition claire."

L'Association internationale des avocats américains spécialisés dans l'immigration, dont fait partie Jaci Ohayon, cherche ainsi à compiler des exemples de demandes de visa rejetées à travers le monde pour comprendre ce nouveau contrôle des réseaux sociaux.

Le Nigeria peut se tourner vers d'autres partenaires

Au Nigeria, ce contrôle en ligne vient s'ajouter à d'autres limitations, comme décision annoncé début juillet par les Etats-Unis de réduire la validité des visas de séjour temporaires à trois mois pour les citoyens nigérians.

"Les Nigérians qui vont aux Etats Unis ont des motifs professionnels, rappelle le professeur Tukur Abdulkadir de l'Université de Kaduna. Et si leur apport au développement du pays pas le bienvenu, alors ils se tourneront vers d'autres pays et d'autres opportunités".

Comme d'autres experts en relations internationales, il estime que le tour de vis américain sur les visas vient punir le refus du Nigeria d'accueillir des migrants que les Etats-Unis veulent expulser vers des pays tiers. Comme le révèle le New York Times, la Maison Blanche négocie des accords d'expulsion avec des dizaines de pays dans le monde, mais surtout en Afrique.

Représailles symboliques du Nigeria

C'est la politique du plus fort que pratique Donald Trump. Tukur Abdulkadir note que "les Etats-Unis peuvent faire mal aux Nigeria économiquement. Mais je pense que le Nigeria, au vu des nouveaux alignements géopolitiques, a désormais de nombreuses opportunités et leviers ailleurs dans le monde." Le professeur cite les relations du Nigeria avec la Chine ou bien encore la Russie et la Turquie.

Selon Tukur Abdulkadir, Abuja pourrait vouloir mettre en place des mesures de réciprocité sur les visas dans le seul de but symbolique de tenir tête aux Etats-Unis et de lancer un signal fort à ses autres partenaires.