Congo-Kinshasa: Décès de Monseigneur Edouard Kisonga à Kinshasa

Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire émérite et vicaire général de l'Archidiocèse de Kinshasa, est décédé mercredi 20 août à l'hôpital Monkole. Il y était admis depuis lundi dernier pour des soins appropriés.

Dans un communiqué de l'archevêché de Kinshasa signé par l'abbé Clet-Clay Mamvemba, secrétaire chancelier, le Cardinal Fridolin Ambongo révélait que l'état de santé de Mgr Édouard Kisonga, était préoccupant. L'archevêque métropolitain de Kinshasa invitait instamment les chrétiens catholiques à l'accompagner dans leurs prières, en implorant sur lui la grâce d'une prompte guérison.

Mgr Edouard Kisonga, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, avait accompli 75 ans depuis le 26 avril 2021. Et conformément au droit canonique, il avait, à cette occasion, présenté au pape sa renonciation à l'office d'évêque auxiliaire de Kinshasa.