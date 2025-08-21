Sénégal: Nécrologie - Rappel à Dieu de l'ancienne députée, Fanta Sall

20 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

C'est une tristesse nouvelle pour l'Assemblée nationale suite au décès de l'Honorable Fanta Sall, ancienne députée à l'Assemblée nationale.

"Au nom de la représentation nationale et en mon nom propre, j'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à ses camarades de parti. Je prie pour le repos de son âme et exprime toute ma solidarité en ces moments douloureux", lit-on dans un communiqué qui nous est parvenu.

La défunte a été deux fois députée de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau du département de Koungheul.

