Nigeria: Quelque 25 disparus présumés morts après un naufrage dimanche dans l'État de Sokoto

Il n'y a désormais plus « aucune chance de retrouver » en vie les quelque 25 personnes toujours portées disparues après le naufrage dimanche d'un bateau dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé mercredi 20 août un responsable de l'agence nationale des secours.

Le bateau, qui transportait plus de 50 passagers vers un marché fluvial de l'État de Sokoto, a chaviré dimanche matin 17 août.

Le jour même de l'accident « 25 personnes ont été secourues », a déclaré mercredi à la chaîne de télévision Channels TV Aliyu Kafindangi, responsable des opérations de l'Agence nationale des Situations d'urgence (NEMA) pour l'État de Sokoto, ajoutant que trois corps avaient été repêchés mardi. « Dans l'état actuel des choses, les opérations de recherche et de sauvetage ont cessé, car après 24 heures, il n'y a plus aucune chance de retrouver des survivants », a-t-il affirmé.