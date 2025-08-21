Nigeria: Quelque 25 disparus présumés morts après un naufrage dimanche dans l'État de Sokoto

20 Août 2025
Radio France Internationale

Il n'y a désormais plus « aucune chance de retrouver » en vie les quelque 25 personnes toujours portées disparues après le naufrage dimanche d'un bateau dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé mercredi 20 août un responsable de l'agence nationale des secours.

Le bateau, qui transportait plus de 50 passagers vers un marché fluvial de l'État de Sokoto, a chaviré dimanche matin 17 août.

Le jour même de l'accident « 25 personnes ont été secourues », a déclaré mercredi à la chaîne de télévision Channels TV Aliyu Kafindangi, responsable des opérations de l'Agence nationale des Situations d'urgence (NEMA) pour l'État de Sokoto, ajoutant que trois corps avaient été repêchés mardi. « Dans l'état actuel des choses, les opérations de recherche et de sauvetage ont cessé, car après 24 heures, il n'y a plus aucune chance de retrouver des survivants », a-t-il affirmé.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.