Algérie: Le pays reste une nation forte et cohésive grâce à son glorieux héritage historique

20 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

SKIKDA — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a souligné mercredi à Skikda, que l'Algérie reste une nation forte et cohésive grâce à son glorieux héritage historique qui constitue son arme morale la plus importante face aux différents défis.

"L'Algérie aujourd'hui demeure, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une nation forte et cohésive grâce à son glorieux héritage historique qui constitue son arme morale la plus importante pour faire face aux différents défis et poser les fondements de la justice, de la liberté et de la dignité", a déclaré M. Rebiga à l'ouverture d'un Colloque national sur "la stratégie de la Révolution face à l'occupation française", organisé à la Bibliothèque principale Noureddine-Sahraoui, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid.

Rappelant que l'Algérie "ne ménage aucun effort pour défendre les causes justes dans le monde", le ministre a affirmé qu'une nation dotée de ces qualités "ne peut être soumise, quelles que soient les circonstances".

Il a également insisté sur "l'importance d'une vision perspicace devant les mutations qui s'opèrent au niveau régional et international", soulignant qu'être conscient de ces mutations est nécessaire pour "garantir la sécurité et la stabilité de l'Algérie".

S'agissant de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955- 1956), le ministre a déclaré que cette date a constitué "une étape charnière et historique qui a impulsé la lutte armée pour l'indépendance et stimulé l'action révolutionnaire".

La célébration de la Journée du Moudjahid à Skikda a vu aussi l'organisation de nombreuses activités historiques et culturelles, clôturées par la réinhumation de restes des martyrs au cimetière de Beni Oulbane.

