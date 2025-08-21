Algérie: Attaf reçoit un appel téléphonique de son homologue koweïtien

20 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a reçu, mercredi, un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères du Koweït, pays frère, M. Abdullah Ali Al-Yahya, indique un communiqué du ministère.

L'entretien téléphonique a été l'occasion de "passer en revue les relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et le Koweït et les perspectives de leur renforcement, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays frères", précise le communiqué.

Les deux ministres ont également abordé les récents développements aux niveaux régional et international, selon la même source.

